Ochoa y Niño buscan minutos internacionales en un contexto complicado

Mientras el Málaga CF sigue preparando el partido contra el Leganés, Aaron Ochoa y Adrián Niño están concentrados esta semana con Irlanda y España sub-21, respectivamente. Este mismo jueves empezarán a comparecer sobre el campo en la ventana de clasificación al Europeo de 2027, donde se deberán ganar minutos en dos contextos algo complicados.

Aaron Ochoa

El centrocampista marbellí, de madre irlandesa, debuta estos días en una categoría superior de su selección. Es la primera vez, a pocos días de cumplir 19 años, que da el salto a la sub-21 y deberá ganarse los minutos ante jugadores de mayor edad. Por talento no será un problema. Debe ser una prueba importante para que el centrocampista pueda recuperar protagonismo sobre el césped tras unos partidos en el banquillo del Málaga CF.

Irlanda se enfrentará este jueves a Moldavia (18.15 horas) y el Martes Santo contra Kazajistán (16.00 horas). La selección del trébol marcha tercera en el Grupo D con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en estos cinco partidos de clasificación.

Adrián Niño

No es muy distinto el caso que va a experimentar Adrián Niño con España. El delantero comparte puesto con otros delanteros como Gonzalo García (Real Madrid) y Eliezer Mayenda (Sunderland). Hay que recordar que en la última convocatoria ya disfrutó de muy pocos minutos, aunque los saldó con un gol. Habrá que ver su situación en esta nueva fase de clasificación.

La España sub-21 de David Gordo se enfrentará el Viernes de Dolores a Chipre (16.00 horas), mientras que el Martes Santo lo hará ante Kosovo (19.00 horas). La selección se mantiene invicta en el Grupo A con cinco victorias en los cinco partidos disputados hasta el momento y ahora busca dar otro paso fundamental por ese Europeo sub-21.