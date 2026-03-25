Los equipos de play off y los próximos rivales del Málaga CF, golpeados por el 'virus FIFA'

El parón internacional vuelve a impactar de lleno en los equipos de LaLiga Hypermotion y amenaza con alterar estas dos próximas jornadas la lucha por el ascenso, donde el Málaga CF se mantiene como uno de los máximos candidatos. El 'virus FIFA' ha provocado un total de 22 bajas que pertenecen a 13 clubes, afectando especialmente a algunos de los combatientes por el play off del conjunto blanquiazul, además de rivales inmediatos como Leganés y Andorra.

Hay que tener en cuenta que el equipo blanquiazul es uno de los muchos afectados. No podrá contar los dos próximos encuentros -Leganés y Andorra- ni con Aaron Ochoa ni con Adrián Niño. El marbellí se ha marchado con Irlanda sub-21, mientras que el gaditano está concentrado con España sub-21.

Rivales directos

A partir de ahí, el caso más llamativo es el del Racing de Santander, actual líder de Segunda, que pierde a cinco efectivos determinantes: Puerta (selección absoluta de Colombia), Gualiashvili (Georgia), Eriksson (Suecia sub-21), Peio Canales (España sub-21) y Julio Salinas (España sub-19). Así, el cuadro cántabro pierde cuatro efectivos muy importantes, siendo el de menor relevancia el guardameta Eriksson.

En cuanto al CD Castellón, es el club más afectado en cuantos a partidos. Cipenga y Mabil, dos de las piezas más importantes de Pablo Hernández, se perderán un total de tres partidos. El primero ha sido convocado por la República Democrática del Congo para buscar el pase al Mundial y Mabil, citado por Australia, se enfrentará a las selecciones de Camerún y Curazao.

Los próximos rivales del Málaga CF

Los próximos rivales del conjunto blanquiazul, Leganés y Andorra, también llegarán debilitados. El conjunto madrileño pierde a su efectivo más fundamental en el medio como es Cisse (Guinea). Además, esta semana se ha confirmado su fichaje por el Al-Kholood de Arabia Saudí que se hará efectivo a partir del 1 de julio tras siete temporadas en el club. Tampoco podrá contar con el joven Said (Mauritania), que debutó con la primera plantilla esta temporada. El conjunto pepinero hará frente al Málaga CF este sábado en la Rosaleda.

Por su parte, el Andorra también se ve condicionado por las convocatorias internacionales con bajas como la de Minsu (Corea del Sur sub-23), una de las piezas ofensivas más inspiradas esta temporada en el equipo de Gerard Piqué. Mientras, Yaako ha recibido la llamada de la selección de Hungría. El conjunto andorrano se verá las caras con el Málaga el miércoles 1 de abril (19.00 horas), en plena Semana Santa.

Bajas en toda la liga

El daño también ha llegado a más equipos de Segunda. El Cádiz pierde a Diakité (Malí) y la UD Las Palmas a Herzog (España sub-21). La Real Sociedad B también lo hace con sus dos jugadores más decisivos como Ochieng (Kenia) y también a Gorka Carrera por acumulación de tarjetas, así que el conjunto Donosti tendrá que hacer frente a la UD Almería sin ellos. El conjunto almeriense pierde a Dzodic (Serbia sub-21), el Deportivo se queda sin Lucas Noubi (Bélgica sub-21), el Córdoba CF sin Requena (España sub-21), el Granada jugará sin Luca Zidane (Argelia) y el Real Valladolid sin Peter Federico (República Dominicana).