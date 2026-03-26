Segunda División
El UD Almería - Málaga CF, último derbi de la temporada, ya tiene horario
Rojiblancos y blanquiazules son rivales directos por el ascenso directo y se jugarán tres puntos muy importantes a mediados de abril
LaLiga anunció este jueves las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 36, el esprint final de Segunda División. El Málaga CF se estará jugando entonces el ascenso, vía directa o play off, a Primera y lo hará ese fin de semana con un encuentro de altura frente a la UD Almería.
Último derbi de la temporada regular
Los que no han debido salir excesivamente contentos son los aficionados blanquiazules. LaLiga ha fijado el partido para el domingo 19 de abril a las 21.00 horas. Lo que podría haber sido un gran desplazamiento al ser antes de una jornada laboral y un horario muy tardío. Sin embargo, hay mucho en juego y se desplazará una parte de La Rosaleda hasta el estadio indálico.
Además, hay que tener en cuenta que será el último derbi de la temporada regular. El Málaga CF disputó los cuatro de la primera vuelta como local y hará lo propio con los cuatro de la segunda vuelta como visitante. Venció en Córdoba (0-1) y en Granada (0-1), se exhibió en Cádiz (0-3) y espera hacer lo mismo ante un rival con el que confronta por una de las dos plazas del ascenso directo.
Próximos partidos
Jornada 32. MÁLAGA CF - Leganés. Sábado 28 de marzo, 18.30 horas.
Jornada 33. FC Andorra - MÁLAGA CF. Miércoles 1 de abril, 19.00 horas.
Jornada 34. Deportivo de La Coruña - MÁLAGA CF. Sábado 4 de abril, 18.30 horas.
Jornada 35. MÁLAGA CF - UD Las Palmas. Sábado 11 de abril, 18.30 horas.
Jornada 36. UD Almería - MÁLAGA CF. Domingo 19 de abril, 21.00 horas.
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