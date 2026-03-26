Málaga CF - CD Leganés: horario y dónde ver por televisión el partido de Martiricos

El Málaga CF vuelve este fin de semana a La Rosaleda antes de pasar una semana de doble partido lejos de casa. Quedan cinco partidos en Martiricos hasta final de temporada y cada punto vale oro en el tramo final en el que hay tanto en juego. Este primero de los últimos cinco pasos llegará frente al Leganés, con ambiciones muy distintas en la clasificación.

El objetivo de los de Funes será seguir manteniendo a salvo la racha de seis meses sin perder como local, aunque lo tendrá que hacer con bajas importantes y algunas dudas. Dotor, Haitam, Galilea, Luismi y Pastor -sin ficha- se perderán el partido, mientras que Ochoa y Niño lo harán por su experiencia internacional. En el otro lado, Rafita ha vuelto esta semana a los entrenamientos, aunque su participación es una incógnita tras esas molestias de rodilla.

Rivales

Abre la jornada en la parte alta el Burgos frente al al Real Valladolid (sábado, 16.15 horas). También será el turno del Deportivo de La Coruña contra el Sporting de Gijón (16.15 horas) y del Castellón visitando al Albacete, ambos a las 21.00 horas. Ya el domingo, la UD Las Palmas jugará contra el Eibar (14.00 horas), le seguirá el Racing de Santander contra el Real Zaragoza (18.30 horas) y terminará la jornada el Almería frente a la Real Sociedad B.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 32 de la categoría de plata se celebrará este sábado 28 de marzo, a partir de las 18.30 horas. La Rosaleda apunta a presentar una de las mejores entradas de la temporada.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Martiricos.