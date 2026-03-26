Málaga CF: Tres jornadas clave en siete días que pueden romper la Liga en Segunda

Quedan 11 jornadas, 33 puntos en juego para decidir qué dos equipos suben a Primera División por el ascenso directo y qué cuatro aspiran a esa plaza extra vía play off, y la prueba del Málaga CF es inmediata: tres partidos en apenas una semana. Una cuestión extraña en el fútbol, aún más con el 'virus FIFA' de por medio, y que aparece ahora en el calendario, en plena Semana Santa, con la amenaza de separar a los rivales según sus objetivos.

El destino ha querido que el equipo blanquiazul, ahora que vuelve a jugarse el sueño del ascenso, no tenga ni un solo respiro en este tramo más importante. La jornada 32 empieza este Viernes de Dolores y cerrará el Domingo de Ramos, la jornada 33 se disputará entre el Martes Santo y el Jueves Santo, y la 34 llegará con el Sábado Santo, Domingo de Resurrección y el posterior Lunes de Pascua. A partir de entonces, quedarán ocho encuentros y LaLiga Hypermotion puede estallar.

Triplete del Málaga CF

El Málaga CF recibirá este sábado al Leganés. Será el único de los tres partidos que se disputen en La Rosaleda y la importancia de esos tres puntos es vital. No debe haber ninguna posibilidad de relajación porque el conjunto pepinero busca ahora la salvación, pero estaba hecho para bastantes más cosas después de descender de Primera División. Martiricos debe seguir protegiendo a los suyos como locales.

Después llegará el FC Andorra de Gerard Piqué el 1 de abril (19.00 horas). En el otro extremo, equipo que ha vuelto este curso al fútbol profesional y que guarda en estos momentos ocho puntos de distancia con el abismo con la salvación casi encarrilada pese a cambiar de entrenador a mitad de curso. También tendrá bajas internacionales, aunque se perfila como uno de los peores locales de la categoría.

El último y que tendrá todas las orejas tiesas será ese Deportivo de La Coruña-Málaga CF en Riazor el Sábado Santo (18.30 horas). Rivales directos por uno de los dos puestos del ascenso directo. El equipo del malagueño Antonio Hidalgo es el dueño de esa segunda plaza en estos momentos, pero se antoja vital. Además, abrirá el calendario del infierno para los de Funes antes de enfrentarse al Castellón, al Almería y a Las Palmas.

Clasificación

Eso es lo que va a pasar, aunque no es menos importante las consecuencias que puede traer en líneas generales para Segunda División. Entre el séptimo y el octavo, Burgos y Eibar, respectivamente, empieza a abrirse una peligrosa brecha de cinco puntos. Los de Ramis empatan a 50 con el Castellón. Por encima, Racing de Santander (59), Deportivo de La Coruña (55), Almería (55), Málaga CF (54) y Las Palmas (51) son sus antecesores en la clasificación.

La jornada 32 va a traer partidos de importante calado como Sporting de Gijón-Deportivo de La Coruña, Albacete-Castellón, Eibar-Las Palmas o Real Zaragoza-Racing de Santander. Solo un par de días más tarde, Deportivo-Córdoba, Las Palmas Granada, Racing-Sporting o Castellón-Almería. Y para cerrar la última de las tres jornadas en una semana, el propio Dépor-Málaga CF, Andorra-Racing de Santander o Castellón-Granada.

El Málaga CF y el Deportivo de La Coruña van a pugnar por el segundo puesto. / Gregorio Marrero

Distancia con los rivales

Son nueve puntos en juego y muchos partidos que pueden hacer que ese vagón de siete equipos que luchan por el play off se separe de sus inmediatos perseguidores. El Málaga CF, por ejemplo, le saca una ventaja ahora mismo al Castellón y al Burgos de cuatro puntos. Es decir, ya son nueve de diferencia con el octavo.

Dinámicas como las que viven en Córdoba o el propio Castellón obligan a poner los pies en el suelo. No obstante, el equipo de Funes tiene que aprovechar su gran estado de forma para sacar cuantos puntos pueda y aprovecharse de esta semana que puede dinamitar la clasificación en LaLiga Hypermotion.