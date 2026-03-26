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Ochoa se queda sin minutos en el empate de Irlanda sub-21

El centrocampista del Málaga CF, ausente estos días por su convocatoria internacional, se quedó en el banquillo este jueves contra Moldavia (1-1)

Aaron Ochoa es baja en el Málaga CF por su convocatoria con Irlanda.

Aaron Ochoa es baja en el Málaga CF por su convocatoria con Irlanda. / Selección de Irlanda

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Comienzo en blanco para Aaron Ochoa en su primera experiencia con Irlanda sub-21. Es una de las bajas que tiene el Málaga CF para enfrentarse en los próximos días contra el Leganés y el Andorra, y, por el momento, el marbellí de madre irlandesa no se ha vestido la camiseta de su selección en el empate contra Moldavia (1-1). El primero de los dos encuentros clasificatorios para el Europeo de 2027.

Irlanda sub-21

El nuevo '10' irlandés tuvo que ver el partido desde el banquillo. Es un contexto complicado para el centrocampista blanquiazul porque, a pocos días de cumplir los 19 años, está jugando con jugadores de mayor edad y experiencia. Y a ellos recurrió el seleccionador James Crawford para el duelo de este jueves. Luchita adelantó a Moldavia y Mullins empató para Irlanda minutos después.

Aaron Ochoa, presente con Irlanda sub-21.

Aaron Ochoa, presente con Irlanda sub-21. / Selección de Irlanda

Le queda un encuentro más a Ochoa con su selección. Será el Martes Santo, a partir de las 16.00 horas, contra Kazajistán. Después pondrá rumbo con la expedición blanquiazul para sumarse ya pensando en el Deportivo de La Coruña el día 4 de abril.

Noticias relacionadas y más

España sub-21

Adrián Niño es el otro malaguista con experiencia internacional estos días. El delantero ha sido convocado por España sub-21 para jugar este viernes frente a Chipre (16.00 horas) y el martes ante Kosovo (19.00 horas). Además, el '21' del Málaga CF también competencia en la punta de ataque de la selección con Gonzalo García (Real Madrid) y Eliezer Mayenda (Sunderland). Habrá que ver si el gaditano saca más provecho a su ausencia en Martiricos.

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