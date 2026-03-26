La Rosaleda busca la mejor entrada de la temporada: menos de 135 asientos a la venta

La Rosaleda se prepara para un final de curso espectacular. Siete años después vuelve a competir por sus opciones de estar en play off e incluso ascender a Primera División con la vía directa. Solo le quedan cinco encuentros de temporada regular y este primer Málaga CF - CD Leganés promete emociones muy fuertes. Martiricos va a rozar el lleno con menos de 135 entradas a la venta.

Ni las procesiones previas a la Semana Santa, con sus correspondientes traslados, ni ningún plan externo que pueda surgir. Acudir a La Rosaleda es el gran deseo de todo el malaguismo en un momento de esplendor para el equipo y la afición. Cada punto vale oro como local y el público va a desempeñar un papel fundamental en luchar hasta el último día para el objetivo.

El Málaga CF vuelve a La Rosaleda después de brillar en Cádiz. / Málaga CF

Quedan menos de 135 localidades. Las más baratas tienen un coste de 43 euros en fondo. A partir de ahí, los precios van subiendo poco a poco según la zona, llegando como tope a los 85 euros de tribuna. Además, conseguir dos asientos juntos es una auténtica heroicidad en estos momentos y prácticamente todos los que quedan están separados.

Récord con procesiones

El tope esta temporada son las 27.286 personas que asistieron en La Rosaleda al partido contra el Ceuta el 11 de enero. Hace solo unas semanas, el Málaga CF estuvo a punto de marcar una nueva cifra récord con los 27.214 aficionados que acudieron al encuentro contra el Huesca. No es baladí porque superar la primera de ellas supone la mejor entrada de Martiricos desde la final en el play off de ascenso contra el Nàstic de Tarragona.

Habrá que ver el porcentaje de abonados que no puede asistir y que no ha cedido su abono, pero sorprende en cierta manera que, conociendo Málaga, el lleno esté cerca en la víspera de la Semana Santa. La buena noticia es que al Mutilado le quedarán algunas horas más en la calle después del partido. También al traslado de Sentencia, que aún no habrá salido a la calle cuando el colegiado señale el final. Más justo estará el de Misericordia y parece que imposible el de Zamarrilla, que coincide con el encuentro.

Cinco para el final

Todo vale la pena por seguir manteniendo vigente el fortín en el que se ha convertido La Rosaleda. El Málaga CF es un equipo que ilusiona en cada partido, que divierte y que va ganando cada vez más adeptos. Es la nueva vida de Martiricos. Por delante le quedan cinco partidos. Se irán llenando cada vez más los encuentros y el 'no hay billetes' irá estando más cerca. Lo merecen los jugadores y una afición que vuelve a soñar con momentos muy importantes.