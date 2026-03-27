CD Leganés: Un descendido de Primera que busca la permanencia en Segunda

La Rosaleda recibe este sábado al CD Leganés, a partir de las 18.30 horas, en el primero de los cinco partidos que le quedan hasta el final de la temporada regular. El equipo pepinero debería haber sido uno de los grandes ‘cocos’ de la categoría como recién descendido de Primera División, pero lo cierto es que el curso ha llevado a los madrileños por otros caminos, buscando ahora la salvación como objetivo más inmediato y visitando a un Málaga CF en plena forma.

El Leganés comenzará la jornada 32 en el 17º puesto con 37 puntos y un balance de 9 victorias, 10 empates y 12 derrotas. Resultados mucho peores de los que se esperan de un equipo cuyo reto debe ser volver a la máxima categoría solo un año después. Sin embargo, el presente es mucho menos optimista, poniendo en serios apuros al próximo rival de los de Juanfran Funes.

Dos entrenadores

La vuelta del Leganés a LaLiga Hypermotion empezó con Paco López a los mandos, aunque pronto iban a aparecer las dudas sobre su figura en el banquillo. Venció a los de Martiricos en la primera vuelta por 2-0 y un mes después destituyeron al técnico tras sumar 18 puntos en 16 jornadas y quedando en la 18ª plaza, empatando con el Andorra en puestos de descenso. Apenas habían conseguido cuatro victorias, seis empates y seis derrotas hasta ese momento.

Como el Málaga CF para sustituir a Sergio Pellicer, el club madrileño recurrió al filial para ascender a Igor Oca al primer equipo. Aunque bien es cierto que los resultados han sido bastante diferentes a los de Funes. Bien fuera por problemas de lesiones, por rendimientos que no acabaron de llegar o por otras tantas dificultades, la realidad del Leganés no ha cambiado en exceso pese al cambio de rumbo en el banquillo.

Brillo ante el Ceuta

Lo que sí ha cambiado es la moral con la que van a llegar este sábado a La Rosaleda. El equipo de la capital viene de firmar su mejor partido de la temporada tras ganar 5-2 al Ceuta con goles de Diawara, Cissé -baja este fin de semana por el ‘virus FIFA’-, Juan Cruz y dos más de Gonzalo Melero en el tiempo de descuento. Un triunfo que sirvió como balón de oxígeno para poner seis puntos de distancia con el descenso tras el tropiezo del Huesca.

Les queda muy lejos el play off -13 puntos- y el objetivo más inmediato pasa por cerrar cuanto antes la permanencia. No parece que vayan a tener problemas para resolverlo, pero los precedentes a esa última jornada eran de cinco encuentros seguidos sin ganar, justo antes de golear al Ceuta. Eso sí, les quedan aún Málaga CF, Almería, UD Las Palmas, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. En el otro lado, auténticas finales: Real Zaragoza, Andorra, Huesca y Mirandés en la última jornada.

El Leganés superó al Málaga CF por 2-0 en Butarque. / LaLiga

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Por si fuera poco, es otro de esos equipos que se va a ver perjudicado este fin de semana por el ‘virus FIFA’. Cissé, pilar estructural del Leganés y convocado con Guinea, se perderá el encuentro contra el conjunto de Martiricos. Melero podría ser su sustituto en el centro del campo, protagonista de esos últimos minutos contra el Ceuta con un doblete.

Pese a todo, no puede haber lugar a la relajación. Le quedan cinco partidos al Málaga CF en La Rosaleda y esos puntos son fundamentales de cara a soñar a final de curso con el ascenso directo o el play off. Precisamente, LaLiga Hypermotion afronta tres jornadas en una semana que pueden romper en dos el curso de Segunda División y los de Funes deben aprovechar cualquier circunstancia a favor.