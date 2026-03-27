Juanfran Funes, entrenador del Málaga CF: "El CD Leganés es un equipo de jugadores de Primera División"

Juanfran Funes compareció en la sala de prensa de La Rosaleda ante los medios de comunicación en la previa al choque ante el CD Leganés en Martiricos (18:30 horas). El conjunto blanquiazul acude a la cita con las ausencias seguras de Dotor por lesión y Ochoa y Niño por su convocatoria con sus selecciones. El técnico de los boquerones sí ha confirmado que volverá a ser alineable Ramón Enríquez tras un año fuera de los terrenos de juego. Todo ante un rival del que ha destacado el nivel de sus jugadores y que "en transición defensiva, son de los mejores de la Liga".

Trabajo de la semana

"La semana ha sido muy buena. Por más que no queramos, los resultados condicionan. Intentamos dejarles claro que, cuando surfeas una ola como la que surfearon ellos el otro día en Cádiz, puedes tomar la decisión de irte al chiringuito y regodearte o mantenerte en el agua y seguir trabajando. Tenemos ganas de ser capaces de volver a hacerlo con otra ola. Lo de Cádiz reconforta mucho, pero vale 3 puntos, ni más ni menos que otro que ganes en el minuto 93. Ahora, a pensar en el siguiente".

Próximo rival, el CD Leganés

"El equipo que va a venir aquí, es una realidad, es un equipo con jugadores de Primera División. Eso habla del potencial individual del Leganés, tenemos que darle el máximo respeto. Probablemente, en agosto eran serios candidatos a ascender de forma directa. La situación en la que están quizá no es la deseada por ellos, pero hemos visto a un equipo que ha hecho muy buenos partidos. Le hicieron cinco goles al Ceuta, que no es fácil. Esos jugadores, que son todos de Primera División, tienen muchos goles y son capaces de marcar la diferencia. Tienen mucha fuerza y potencial y, en transición defensiva, son de los mejores de la Liga. Es un equipo distinto a los de las últimas semanas. La forma en la que terminemos por atacar esos últimos espacios no puede ser igual que en los últimos partidos".

El Leganés, rival este sábado del Málaga CF, celebra una de sus últimas victorias. / CD Leganés

Opciones ante la baja de Dotor

"Hacemos bien en preparar el del Leganés en casa, con el apoyo de nuestra gente. Este tiene que salir bien, que es el más inmediato. Los acontecimientos en este marcarán el devenir y las decisiones de los siguientes. Hay una realidad de jugadores que no están, otros apercibidos... Estamos muy ocupados con la dificultad del Leganés y, a partir de ahí, en el que venga, que es Andorra.

Tenemos la posibilidad de retrasar a Chupe, de meter a Juanpe, a Rafa, a Julen. Hemos probado muchas cosas, adelantar a Dani Lorenzo. Hay muchas posibilidades, porque una cosa es el planteamiento y luego ver el escenario en el que te encuentres el partido y utilizar los diferentes recursos. Hay muchas opciones y desde el cuerpo técnico estamos muy contentos de que la plantilla ofrezca muchas variables. Como siempre digo, vamos a darle la oportunidad a los aficionados que se quieran acercar al campo de que las comprueben de primera mano".

Rafita

"Rafita ha entrenado con normalidad. En el único que no lo hizo fue en el primero, el resto sí. Las sensaciones suyas con muy buenas, en plenitud de condiciones. Es un jugador que va a formar parte de la convocatoria".

Ramón, Galilea y Dotor

"Ramón también anticipo que va a entrar en convocatoria. Es una grandísima noticia para nosotros. Que se acumulen buenas noticias en cada partido es muy bueno para nosotros. Va a poder formar parte del partido contra el Leganés.

Los procesos de Einar están cumpliendo los plazos y han ido bastante bien. Nuestra semana es un poco atípica por la gestión de cargas, porque nos iremos el martes y no volveremos hasta el domingo. Hay que ver que los procesos se cumplan con garantía y calidad. Lo de Einar lo valoraremos después.

Lo de Dotor es una excelente noticia. Muchas veces las primeras sensaciones no se terminan de acercar a la realidad, después de estas segundas pruebas estamos muy contentos. Su recuperación avanza muy bien y quizá acortando los plazos, pero también hay que respetarlos para evitar recaídas".

Ramón Enríquez vuelve a entrenar con el grupo. / Málaga CF

Gestión del vestuario esta semana

"Es importante en la competición que nos mantengamos centrados en el juego. Las buenas noticias van llegando y tienen que darte siempre confianza. Una cosa es eso y otra que te sobre ilusiones y empieces a poner la cabeza en otras cosas. Están sabiendo canalizarlo muy bien. En esta competición se están manteniendo muy atentos, muy vivos. No podemos regalar absolutamente nada. Mañana habrá lleno y, para nosotros, La Rosaleda representa jugar con más de 11, lo hemos dicho siempre. Es una parte de la que nos tenemos que aprovechar".

Tres partidos en siete días

"Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Se disfruta mucho más la competición cuando a cada partido le puedes dar la importancia que se merece. Ahora, con poco tiempo para preparar, no es el contexto ideal. Encima, viajar fuera, preparando una segunda salida.

Lo bonito del fútbol es que tienes que ser capaz de ser fuerte en todos los contextos, no solo en el ideal. Tienes que jugar bien siempre, no tienes que preocuparte de no vivir el contexto ideal, sino de hacerlo lo mejor posible, y en esa vamos a estar".

Jornada de convivencia de la plantilla

"No es la primera vez que se disfrazan. Es algo que organizaron ellos, dar las gracias a los organizadores, porque son importantes estas cosas. Si queremos ser una familia, hay que demostrarlo con mayúsculas.

Le doy más valor todavía porque no faltó prácticamente nadie. Dotor, por el problema en el hombro, y Ochoa, por la selección. Creo que fue algo muy bonito. Lo habíamos hecho en otra ocasión, pero que, en el día de descanso, sean capaces ellos y sus familiares de disfrutar de los que estamos en el día a día... fue un gesto muy bonito de toda la plantilla y habla de la fortaleza del grupo y de la unión del vestuario".

Haitam, cada día mejor. / Málaga CF

Haitam

"Quiero dejar claro que no es una lesión que nos preocupe, porque lo que tiene es una contusión, un golpe. Parecía que podía remitir, pero en la vuelta a los entrenamientos le siguió dando molestias. Probablemente, no vaya a estar en la convocatoria de este partido, pero puede ser alineable en los próximos encuentros".

Fondo importante del equipo

“Uno tiene que estar preparado y lo han demostrado en varias ocasiones. Tenemos a Dorrio, Lobete, Eneko, Recio, Darko, Rafa… Tenemos una gran plantilla, en cantidad y calidad. Cuando se quiere conseguir cosas excepcionales, tenemos que ganar grandes retos en todos los momentos. Tenemos que estar por encima de todo si queremos ser excepcionales. Eso diferencia a los buenos equipos de los equipos que acaban consiguiendo el éxito”.

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Descenso del filial

“La única parte negativa del filial es que no los vamos a llevar a un contexto de exigencia como este. En toda su historia, el filial ha tenido dos o tres ascensos. Los jugadores que han subido han demostrado el talento que atesoran. La categoría en la que esté el filial es relativa. Hay que reconocer que el filial ha tenido un flujo muy grande hacia el primer equipo. Hay que mantenerse en la idea de que los jugadores se preparen cuando tengan la oportunidad de llegar al primer equipo, dando pasos y quemando etapas. Murillo tiene más de cien partidos en el filial, Rafa, Chupete… Tiene que valorarse que, cuanto más tiempo estén ahí, más preparados estarán cuando lleguen al primer equipo. Ojalá todos vengan con más de cien partidos. Es trabajar cada día con las garantías de que, cuando lleguen al primer equipo, lo vayan a hacer bien”.