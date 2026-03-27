Igor Oca, entrenador del CD Leganés: "Estamos capacitados para ganar al Málaga CF, pero hacerlo no está al alcance de muchos"

El Málaga CF recibe este sábado (18:30 horas) al CD Leganés para disputar la jornada 32 de la Liga Hypermotion. El entrenador de los pepineros, Igor Oca, al igual que Juanfran Funes, compareció en la rueda de prensa previa al choque. El técnico del conjunto madrileño valoró la actualidad de su equipo y analizó la visita a la capital de la Costa del Sol. Destacó la cita como un "reto" para el que su equipo se tiene que "enfocar bien".

Bajas del Leganés

"Tenemos seis bajas. Contento por Pulido, que se va incorporando tras trabajar. Paciencia, porque viene de una lesión grave e irá adquiriendo tono. Con Lalo teníamos precaución y no queremos correr riesgos con él, tomaremos la mejor decisión. Del resto, tenemos a Peña, que va mejor, Roberto López, que está reduciendo plazos, Figueredo por sanción y Cissé con su selección".

Sobre el Málaga CF

"Centrados en nosotros, en enfocarnos bien. Su estado de forma es el mejor de la competición, tienen una capacidad goleadora brutal y son el mejor local. Es un reto. Jugaremos en un campo lleno y tenemos que demostrar que queremos darle continuidad a lo de la jornada anterior. Si estamos bien tendremos la posibilidad de competir y de sacar los puntos".

Ceuta como punto de inflexión

"Querríamos ponerlo, pero hay que convertir las palabras en hechos y ganar en Málaga. Estamos capacitados y creemos que es un buen momento, pero hacerlo no está al alcance de muchos. Sólo han perdido contra el Cádiz de local, pero estamos convencidos de que podemos hacerlo".

Atacar al Málaga CF

"Es un equipo que encaja más que nosotros, pero tiene un bagaje ofensivo brutal, con Chupe y muchos jugadores capaces de decidir en los metros finales. Puede permitir ciertas aproximaciones del rival, trataremos de ajustar esos últimos metros para que también puedan sufrir. Ahí estará parte del éxito".

Chupe celebrado su doblete contra el Cádiz, clave para la victoria del Málaga CF. / Málaga CF

Problemas en defensa

"Tenemos alguna alternativa en el lateral además de Leiva. Carlos y Samu vendrán con nosotros. Coincide que Macazaga no está, aprovecho para felicitarle a él y a su país, pero tendremos que solucionarlo de la mejor manera. El otro día iniciamos con Lalo, luego tuvo minutos Leiva. Todos pueden ser interesantes".

Extremos a pierna natural

"Juan tiene capacidad para rendir en cualquier posición. Tiene más sensibilidad jugando a pierna cambiada, por sus características creíamos que nos iba bien contra el Ceuta. Con Duk exactamente igual. Es más natural para él centrar desde la derecha. Alternamos los perfiles en función de sus sensibilidades y del rival".

Goles recibidos a balón parado

"Veníamos trabajando bien en ese sentido, pero es cierto que hay situaciones de mérito del rival, como el día del Eibar. Pudimos ser más contundentes, pero es mérito del rival. Va a haber goles en todos los equipos, pero tenemos un debe grande el día de Valladolid, que perdemos la marca, y de Ceuta, que no conseguimos dificultar la corta y nos genera una situación de tensión en los minutos siguientes. Lo hemos trabajado y trataremos de estar concentrados en esas acciones".

Volver a ser sólidos

"Seguimos siendo el cuarto equipo menos goleado, eso indica que somos sólidos a nivel defensivo, aunque hemos recibido seis en los últimos tres. En lo ofensivo, estábamos lejos de lo que queríamos, y el otro día hicimos cinco. Eventos puntuales a veces no se corresponden con la realidad. Tenemos que volver a ser férreos para volver a soportarnos".

Gestión en momentos adversos

"Tenemos un cuerpo técnico con el que nos complementamos muy bien. Tratamos de generar el mejor contexto para los jugadores. Cuando las prisas y la decepción están ahí tienes que tener serenidad para tomar las mejores decisiones. Con esa tranquilidad afrontamos cada partido. Las rachas son comunes en esta competición, les pasa a muchos equipos, tanto positivas como negativas. Lo importante son dos puntos: tener la capacidad a nivel mental de revertir la situación y darle continuidad a ese partido que la revierte. La ayuda de la afición fue fundamental para conseguir esos tres puntos".

Juan Cruz

"Más allá de los datos, su disposición es máxima. Valoramos como positivas varias intervenciones que ha tenido en los últimos tiempos. Seguimos trabajando con él. Te alegras cuando el otro día se va aplaudido. La afición desea que todos acaben situaciones con éxito, y valorarle positivamente me dio gusto y fue algo muy bueno. Fue un día bueno para el equipo y para él. Tenemos que afanarnos para darle continuidad".

Juan Cruz, ahora en el Leganés, se formó en el Málaga CF. / LaLiga

Salida confirmada de Cissé

"Son situaciones que se manejan a nivel interno. Quizá el impacto haya sido novedoso de cara al exterior, pero el jugador quiere al club y lo ha dejado claro en todo momento. El día que Andrés me lo comunicó, el jugador se lo dijo al director deportivo y al club, fue hace tiempo y tuvimos una conversación en la que no hubo ninguna duda de la predisposición de ambos".

Renovación de Franquesa

"Llevo tres meses aquí y desde el primer día asumimos ese riesgo con él de jugar en Copa. A partir de ahí ha tenido continuidad por la profesionalidad que tiene. Todo iba muy bien encaminado, goza de la confianza del club, afición, compañeros, dirección deportiva. No controlo los temas contractuales, pero siempre se nos ha trasladado que iba por buena línea".

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Futuro

"Ni el club ni nosotros pensamos en eso ahora. El presente es muy importante para limpiar el año que estamos haciendo. La gente se desvive, toda la energía la enfocamos en los once partidos que quedan y en el partido siguiente. Trataremos de ganárnoslo en el día a día, nos sentimos privilegiados por poder darlo todo en cada entrenamiento y creemos que va a salir bien. Lo que pase después, lo veremos a final de año".