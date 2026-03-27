Juan Cruz regresa a La Rosaleda tras su despertar con el Leganés

El Málaga CF - CD Leganés tiene un nombre propio: Juan Cruz. El ahora extremo pepinero volverá a pisar el césped de la que una vez fue su casa, La Rosaleda, pero esta vez lo hará como rival. El actual futbolista de Igor Oca se enfrentará al Málaga CF el próximo sábado (18:30) en un partido en el que también se reencontrará con Funes, su último entrenador en Martiricos antes de poner rumbo a Sevilla.

El extremo mantiene un vínculo especial con Málaga, donde creció como futbolista desde alevines hasta dar el salto al fútbol profesional. El jugador argentino debutó con la entidad de Martiricos en la temporada 2017/18 contra el Getafe de la mano de José González, en aquella temporada con la que el Málaga confirmó su descenso a Segunda División.

Juan Cruz celebra uno de sus goles ante el Madrid en Primera. / EFE

Un regreso a casa con pasado blanquiazul

Formado en La Academia, el hispano-argentino llegó al club en 2010 en la categoría alevín, tras destacar en un encuentro contra el conjunto blanquiazul en un partido que ganaron 7-2 y anotó seis goles. Desde entonces, fue creciendo dentro de la entidad pasando por todas las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo.

Posteriormente, después de coincidir con Funes en la temporada 2020/21 con el Atlético Malagueño, salió rumbo al Betis al año siguiente para estrenarse como verdiblanco en Primera División, aunque fue más pieza fundamental en el filial que con Manuel Pellegrini. En la 2023/24 ya recaló por primera vez en el Leganés, primero como cedido y luego como fichaje en la 2024/25. Con el conjunto pepinero llegó a competir en la máxima categoría durante la pasada campaña, donde firmó una temporada con 5 goles y 4 asistencias, consolidándose como un jugador importante del equipo.

Recupera sensaciones en el momento clave

Ahora, el CD Leganés no está viviendo una temporada ensueño. Es más, está luchando por la permanencia después de descender el curso pasado a LaLiga Hypermotion y la temporada de Juan Cruz no está siendo especialmente regular hasta ahora, sin grandes cifras ni continuidad en algunos tramos. Sin embargo, el jugador parece haber dado un paso adelante en este momento del año.

En la jornada anterior, ante el Ceuta, logró su primer gol de la temporada y sumó su segunda asistencia, firmando una actuación muy completa para que el conjunto pepinero se impusiera por 5-2 a su rival.

Era de esperar que este jugador despertara en algún momento de la temporada debido a su enorme calidad, pero lo ha hecho en el peor momento posible para los de Funes… ya que puede convertirse en uno de los grandes dolores de cabeza para el Málaga CF.