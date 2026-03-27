Ramón Enríquez vuelve a una convocatoria del Málaga CF un año después

La rueda de prensa de Juanfran Funes ha dejado un gran titular. Un año después de sufrir una grave lesión en la rodilla derecha, Ramón Enríquez volverá a formar parte de la convocatoria del Málaga CF. El jugador de Órgiva inició, a principios de febrero, su reincorporación progresiva al grupo. Ahora, el entrenador del conjunto de Martiricos ha confirmado que el nombre del centrocampista estará entre los elegidos para estar presentes en el duelo ante el CD Leganés.

Funes anticipó la gran noticia

"Ramón también anticipo que va a entrar en convocatoria. Es una grandísima noticia para nosotros. Que se acumulen buenas noticias en cada partido es muy bueno para nosotros y nos llena de ilusión. Va a poder formar parte del partido contra el Leganés".

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Ramón Enríquez en un entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

Lesión, cirugía, renovación y regreso

El 1 de marzo de 2025, Ramón se lesionó contra el Almería. Una rotura del ligamento cruzado anterior con afección del menisco externo le volvió a alejar de los terrenos de juego después de encadenar graves lesiones las últimas temporadas. Tras una cirugía, todo un proceso de recuperación físico y mental y su renovación blanquiazul hasta 2027, el mediocentro volverá a la convocatoria este 28 de marzo de 2026 de cara al partido contra el CD Leganés.