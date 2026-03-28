Chupe repite MVP en marzo de Segunda División

Chupe vuelve a repetir MVP, del mes, ahora en marzo, en LaLiga Hypermotion 25/26. Lo fue en enero y ahora consigue hacerse con el trofeo otra vez en marzo. Es la gran señal de lo que está siendo su 2026 con el Málaga CF en plenas aspiraciones por conseguirlo todo esta temporada de la mano del mejor estado de forma del futbolista cordobés gracias a los 16 goles que ha marcado hasta el momento.

De dos en dos en marzo

El delantero blanquiazul está siendo uno de los nombres por antonomasia de Segunda División. El cartel mediático pueden tenerlo futbolistas como Yeremay, Sergio Arribas o Andrés Martín, pero Chupe está siendo una de las grandes novedades del año. Precisamente, va tercero en la carrera por el pichichi, solo superado por el jugador del Almería y el del Racing de Santander, aunque a dos tantos del líder.

El cordobés de Martiricos ha ido de doblete en doblete este mes de marzo para acabar ganando el premio, sumar seis goles y nueve puntos para el Málaga CF. Le endosó dos goles al Real Valladolid en aquel empate a tres en La Rosaleda. También marcó por partida doble en un descuento de locura contra el Huesca, decisivo para ganar (5-3) y repitió la fórmula en el JP Financial Estadio de Cádiz para abrir la lata y encarrilar la victoria.

Uno de los nombres de Segunda

Así está siendo el gran líder goleador de los de Funes. Debutante goleador en el fútbol profesional en enero de 2025 contra el Deportivo de La Coruña y aspirante al pichichi de LaLiga Hypermotion en marzo de 2026. Innegablemente, son números que captan la atención de otros equipos, pero su idea, como confesó hace unas semanas en una entrevista a La Opinión de Málaga, está clara: "Me gustaría escuchar al Málaga CF si hay conversaciones para renovar".