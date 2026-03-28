Funes: "Todos tenemos que poner de nuestra parte, los árbitros los primeros"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa tras el empate a 0 en La Rosaleda ante el CD Leganés. A pesar de las tablas, el técnico de Loja ha valorado el choque disputado por los suyos como positivo. "Los hemos doblado en disparos, hemos tenido ocasiones de sobra, pero no ha entrado". No obstante, también ha señalado la actuación del cuerpo arbitral: "Se beneficia al equipo que no quiere jugar".

Valoración y reflexión sobre qué se aprende del partido

"Salimos a ganar y nos llevamos puntos. El aprendizaje tiene que ser del mundo del fútbol. Nuestra Liga tiene un tiempo efectivo muy corto. Todos tenemos que poner de nuestra parte, los primeros, los árbitros. No ha habido ni un solo minuto de descuento en la primera mitad. Cada vez que cogíamos ritmo, ellos se paraban continuamente, creo que los colegiados son los encargados de parar eso. El reglamento dice que, si se pierde tiempo, hay que amonestar o, por lo menos, advertir, porque al final se beneficia al equipo que no quiere jugar. Hemos hecho méritos de sobra para ganar. Los hemos doblado en disparos, hemos tenido ocasiones de sobra, pero no ha entrado".

Primera vez sin gol del Málaga de Funes

"Hemos hecho un buen partido. Hoy, de los 20 disparos, cualquiera habría sido gol y hablaríamos de un muy buen partido del equipo. Al final, la parte que tenemos que perseguir es tener esas opciones y dominar. Sin los tres puntos te vas más cabizbajo, pero no con esas dudas de no haber tenido la oportunidad de ganar o sumar, que eso inquieta más. Los jugadores han hecho un trabajo inconmensurable. Hay días que el balón entra y otros no. Este es el camino a seguir. A pensar en el siguiente, porque tenemos una semana muy dura".

Entrada de Soriano a Joaquín

"Los árbitros son los que toman las decisiones y hay que respetarlas. Era una situación que si no lo derriba se planta solo delante de la porteria sin portero. Nos ha llamado la atención en que no vaya al VAR. Son situaciones de los partidos, unas veces serán a favor otras en contra".

Rafa Rodríguez, como sustituto de Dotor

"Hay que tener presente que se da una circunstancia muy especial y es que hay muy poco tiempo para recuperar. El cómo los jugadores vivan estas 24/48 horas, es clave. Estamos orgullosos del partido de Rafa, ahora ya veremos como son capaces de recuperar, para ver como podemos enfocar el siguiente partido. Sobre todo porque nos toca fuera de Málaga".

Rafa Rodríguez, más ofensivo

"Me gusta que puede jugar en muchos sitios. Es polivalente. Le hemos visto muy buenos minutos esta temporada ahí. También en el filial ha jugado a un gran nivel. Ser eficaz en diferentes alturas habla del potencial que tiene. Ha ganado un montón de duelos hoy. En esas situaciones de ruptura, atacando las espaldas, hemos estado bien varias veces con él. Hemos encontrado situaciones de remate gracias a eso. Aunque hemos rematado muchas veces, no hemos sido capaces de ganar hoy".

Perdidas de tiempo y arbitraje

"Los intentamos defender porque tienen una labor difícil. Hay un equipo que tiene que ayudar al árbitro. Tienen que ver el tiempo y las acciones. Terminamos en el minuto 45, cuando ha habido reiteradas pérdidas de tiempo. Hay que unificar criterios. No puede ser que, cuando un jugador vaya al suelo, algunos árbitros descuenten un minuto y hoy ninguno. Cuatro minutos de descuento, creo que es el más bajo de lo que llevamos de Liga. El árbitro tiene que interpretar el reglamento de forma objetiva. No podemos esperar al minuto 70 para sacar amarilla si desplazar la pelota lo es. Hay que aplicarlo cuando se produce. Sobre todo los linieres y el cuarto árbitro tienen que ayudarle.

No le ha llamado ni siquiera la atención por las pérdidas de tiempo en el saque al portero. El hecho de parar el partido te corta el ritmo, si se siente que hay que parar por un jugador en el suelo, ese jugador tiene que salir del terreno de juego. El árbitro está viendo que pasa una vez y otra. Si no puede determinar como un médico si es grave o no, creo que debe obligarle a que se retire para que lo valoren. Eso sí que lo puede controlar el árbitro, lo demás no. Los árbitros son los jueces del partido. Son los que tienen que permitir que en la Liga española haya mucho más tiempo efectivo que 51 minutos".

Mejor asistencia de la temporada a La Rosaleda

"Creo que la gente ha disfrutado. Hemos hecho un buen partido, aunque el sentimiento es más cabizbajo. El equipo se ha mostrado como un conjunto que ha querido, vistoso y alegre. Hemos ido hasta el final. Poco podemos reprocharnos. Siempre que no le ofreces una victoria a la afición, te vas con esa sensación. Pero tenemos que sentirnos orgullosos".

La Rosaleda en el Málaga CF - CD Leganés. / Gregorio Marrero

Palabras al vestuario tras el partido

"Ya más no hemos podido hacer. Esa frase no tenemos que sentirla con pesadumbre, sino con orgullo. Pusimos todo lo que teníamos y hay veces que te da para ganar y otras que no. Tienen que vivir esa frase con orgullo, satisfacción y plenitud de haberse entregado en cuerpo y alma. La presión tras pérdida ha vuelto a estar a un nivel altísimo. Ha habido muchas situaciones sin balón que hemos vuelto a hacer muy bien. Lo han hablado varias veces, que no podían hacer más. Si somos capaces de seguir repitiendo esto en el tiempo, las victorias seguirán llegando.

Dani Sánchez ha jugado y Rafita no

"A Dani lo hemos tenido que retirar porque no podía más. La sorpresa está cuando pasa algo que la última vez no pasó. Dani fue titular en Cádiz, lo hizo bien y hoy ha sido titular. Rafita está apto para competir, pero luego están esas sensaciones y el ritmo... es bueno que acumule entrenamientos. Las prisas nunca fueron buenas, lo estamos haciendo con todos nuestros jugadores. Son criterios que la competición te lleva muchas veces a cambiar. Dani lo ha demostrado en el encuentro, que ha hecho un buen partido y que esa confianza en él se mantiene".

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¿Rotaciones de cara a Andorra?

"Lo que toque va a determinar que sea de una u otra forma, según sean capaces de recuperarse. Al llegar al vestuario les he dicho que tenían que comer e hidratarse bien en los próximos 20 minutos. Ya hablaremos mañana y pasado mañana. La cercanía de un partido con otro te lleva muchas veces a cambiar cosas. Terminar muy cansados nos va a llevar a que haya cambios en el siguiente partido. Nos da la tranquilidad de que esos cambios se puedan afrontar con garantía. Algo bueno para los partidos como visitantes, sobre todo en Andorra".