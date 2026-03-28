Málaga CF - CD Leganés: Otro salto antes de abril

Antes de abril, hay que cerrar marzo por todo lo alto. Sin lugar a sustos ni a la relajación. La Rosaleda vuelve a vestir sus mejores galas para recibir a un Málaga CF lanzado que ilusiona, enamora y ha convencido de que esta vez es real la lucha por los puestos de arriba. Este sábado, a partir de las 18.30 horas (LaLiga TV), partido contra el Leganés.

Lleno en La Rosaleda

El Málaga CF sigue anclado a esa cuarta posición y cada vez con más distancia sobre sus perseguidores con 54 puntos. De hecho, pase lo que pase, va a ser como mínimo quinto una semana más porque el Castellón no le puede dar caza. Es la realidad que vive el equipo más en forma de LaLiga Hypermotion, el que más ha sumado desde la llegada de Funes, uno de los mejores locales en la mejor campaña desde el play off... Todo eso es el equipo blanquiazul. En el otro lado, un Leganés en el 17º puesto.

Es uno de esos momentos de gloria deportivos que también lleva al equipo a vivir situaciones como las de este sábado. La Rosaleda va a rozar el lleno más absoluto y parece que esta vez en serio. Hay importantes procesiones y traslados esta tarde, pero nadie quiere perderse ni un segundo al Málaga CF, como para hacerlo, y solo están a la venta las poquísimas entradas que han liberado los abonados que no van a asistir.

Novedades en la convocatoria

Papel complejo el de Funes este sábado. La friolera cifra de siete bajas vuelven a dejar al equipo algo tocado en cuanto a efectivos. Adrián Niño y Aaron Ochoa están de experiencia internacional, Luismi y Pastor son lesionados de larga duración, mientras que Haitam, Einar Galilea y Dotor van a ser baja seguro. El entrenador de Loja aseguró que Rafita está en plenas condiciones, aunque la gran noticia es la vuelta de Ramón a una convocatoria un año después.

Ramón Enríquez vuelve a una convocatoria un año después. / Málaga CF

A partir de ahí, son muchas decisiones las que tiene que tomar el cuerpo técnico. La más importante es el sustituto de Dotor: ¿Juanpe o Rafa Rodríguez? Además, ¿quién va a jugar en el lateral izquierdo esta vez? ¿Habrá rotaciones de cara a estos tres encuentros en una sola semana? ¿Van a forzar los apercibidos la tarjeta amarilla para descansar en Andorra y llegar liberados a la lucha por el ascenso? Solo el partido dará las respuestas.

Un rival para más que la permanencia

En el otro lado, el Leganés llega crecido después del último 5-2 al Ceuta. Crecido solo moralmente porque no deja de ser un recién descendido de Primera División cuyo único objetivo real pasa por la permanencia en Segunda. Son seis los que le saca al descenso con 37 puntos después de sumar de tres y con derrota del Huesca. Por lo que no hay lugar a las campanas.

El Leganés es otro de esos equipos que se ha visto afectado por el ‘virus FIFA’. Cissé se ha marchado con Guinea y ha dejado un hueco importante en el centro del campo. Gonzalo Melero puede ser su sustituto, mientras que todos los focos apuntarán a Juan Cruz, de vuelta a La Rosaleda tras formarse en La Academia debutar en Primera con el primer equipo. También Juan Soriano e Ignasi Miquel vuelven como exblanquiazules.

Así que todo está preparado. Todo es cuestión de dar el salto antes de un infernal mes de abril. La Rosaleda, rozando el lleno, jugará por los suyos.