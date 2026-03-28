El otro fútbol deja seco al Málaga CF contra el Leganés (0-0)

Cuando no es el día, todo está destinado a que no lo sea y al Málaga CF le castigó todo lo que no está en su mano: el físico del rival, el fútbol más alejado del talento, las pérdidas de tiempo y el arbitraje. El equipo blanquiazul se secó en un partido tosco y trabado, de los que no le gustan, y que apenas le sirvió para sumar un punto frente al Leganés en La Rosaleda (0-0). Al menos, se sigue caminando para colocar el número 55 en el casillero.

Ni la mejor entrada de la temporada -27.999 personas- pudo hacerle frente a un arbitraje lamentable de Muresan Muresan. El equipo pepinero debió jugar con 10 durante 70 minutos y las decisiones fueron una pared constante de alucinación. El equipo de Igor Oca vino a jugar poco y acabó celebrando el punto. No obstante, la falta de puntería también hizo mucho en los de Martiricos.

Intentó el Leganés quitarle al balón a los de Martiricos, pero el primer intento fue blanquiazul. Le sacó Juan Soriano una buena mano abajo a Chupe. Otra vez tras recuperación, Puga regateó para entrar al área y, tras su remate, La Rosaleda reclamó un penalti sobre Joaquín. Cada vez, más y más. Ahora, Rafa Rodríguez, elegido para suplir a Dotor, con un disparo por encima del larguero. El Málaga CF, bordando el fútbol. El Leganés, bordando el otro fútbol de perder tiempo.

Amarilla a Juan Soriano

El partido pudo -y debió- cambiar en el minuto 18. Juan Soriano salió a destiempo a la banda izquierda para cortar una contra de Joaquín con la plancha arriba, fuera de su zona... Aun así, poco o nada le importaron al VAR y al árbitro. De hecho, Muresan Muresan ni siquiera se echó la mano al pinganillo. A seguir. Al menos, el portero tenía que dejar de perder tiempo. Poco después, el Leganés también reclamó un penalti sobre Duk.

Templó las incentivas el Málaga CF, menos fluido que en partidos anteriores. El Leganés fue encontrando espacios, incluyendo un gol anulado a Álex Millán. Rafa probaba también su tiro lejano, a la vez que Dani Rodríguez ponía un balón a milímetros del palo al filo del descanso. También Chupe, al que se le fue por alto el balón, con ansia de marcar su tanto número 17 esta temporada.

Puntería negada

La segunda parte siguió con el viento a favor del Málaga, aunque no el acierto. Se le fue otra a Joaquín por el palo izquierdo de Juan Soriano tras pase de Larrubia. Otra vez por esa banda, Rafa intentaba conectar con Chupe. Ahora eran los pepineros quienes buscaban el dominio del balón, pero sin profundidad antes de que Dani Lorenzo pusiera un derechazo impresionante en el larguero. Hasta en el traslado de Zamarrilla tuvieron que escucharlo.

Para unos y para otros porque, gracias a que Millán y Dani Rodríguez se molestaron, se libraron los blanquiazules en el área pequeña. Pocos minutos después, a Chupe se le volvía a ir por encima del larguero. Se empezaba a partir el equipo sobre el campo y los de Igor Oca olían sangre. Movía Funes el árbol con los primeros cambios en el minuto 70: Dorrio y Víctor por Rafa y Dani Sánchez.

Málaga CF - CD Leganés, en imágenes / Gregorio Marrero

Caídos en el físico

Dorrio, la primera que tuvo, obligó a Soriano a entrar en acción. Entraba ahora Jauregi por Joaquín antes de que Dorrio, otra vez, buscara sorprender cerca del palo. El equipo blanquiazul se empezaba a desesperar consigo mismo. Ni siquiera a trompicones. Empezaron a enlazar entre Chupe y Larrubia, pero no era al día. Otra por encima del larguero para el '10' de La Luz. Además, los jugadores daban signos de estar exhaustos físicamente.

En la lista de cosas incomprensibles, los cuatro minutos de descuento. Solo cuatro había perdido Juan Soriano. Y ahí acabó el encuentro porque no ocurrieron más asuntos. Tuvo un último derechazo Jauregi y con él acabaron las numerosas ocasiones que se quedaron por el camino.

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