Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Leganés

El Málaga CF se dejó un empate en La Rosaleda con sabor amargo frente al Leganés (0-0) porque tuvo buenos momentos y ocasiones, pese a todo lo que le generó el otro fútbol, para imponerse en Martiricos. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Otra portería a cero. Dudó en alguna salida por alto y arriesgó también para recoger el balón en el área. Tuvo intervenciones importantes. Un saque en largo debió dejar con uno menos al Leganés.

Puga (6) Acabó exhausto. Sufrió su espalda con los extremos, llegó sin fuerzas al área rival. Tuvo un primer disparo a puerta. Se obsesionó en ocasiones con el regate hacia dentro.

Murillo (6) Más errático que nunca en el pase. Aun teniendo buenos porcentajes entre líneas y en largo, concedió demasiadas pérdidas. Bien por alto y en la anticipación.

Javi Montero (7) Cada vez más seguro en sí mismo y en el juego del equipo. Dominó en las alturas, le falta rematar alguna en ataque para crear peligro a balón parado.

Dani Sánchez (6) En el lado positivo, tuvo un gran centro a Joaquín y acierto en el pase horizontal. Sin embargo, sufrió amargamente contra Duk en defensa, muy superado por su físico.

Izan Merino (7) Empezó complicándose, queriendo hacer de más, hasta que encontró el fútbol sencillo. Tuvo que frenar solo varias oleadas rivales prácticamente solo. Mucho carácter pidiendo esfuerzos defensivos a sus compañeros.

Rafa Rodríguez (6) Sustituto de Dotor, fue el más adelantado junto a Chupe. Perdió varios balones, tampoco tuvo fortuna en los espacios. Le costó volver y cerrar los espacios en el centro del campo. Cuando la quiso al pie, no es tan técnico.

Dani Lorenzo (7) El que más cerca estuvo con un derechazo a la cruceta. Puso a temblar La Rosaleda. Lo intentó mediante el fútbol, uno de los más frustrados con el arbitraje. Le costó encontrar un compañero acertado para dar continuidad.

David Larrubia (7) No tuvo su día de cara a puerta y tampoco en el regate. Dejó alguna acción propia de su calidad, pero se le fundieron los plomos para decidir. Tuve que sobreesforzarse para defender con Puga.

Joaquín (6) Le faltó incidencia por banda y acierto en la toma de decisiones. Se le escaparon también varios goles, pudo abrir la lata en los primeros minutos. Buen trabajo en defensa.

Chupe (6) Buscó con ansia sumar a su cuenta goleadora y terminó fallando más que nunca. Casi de todos los colores. Tiene que ser el delantero líder en kilómetros recorridos en Segunda División.

Suplentes

Dorrio (7) El suplente con más incidencia sobre el campo. Al margen de Dani Lorenzo, suyas fueron las ocasiones más peligrosos. Creó mucho. Empieza a ser de los primeros cambios.

Víctor García (5) Plano y horizontal. Cuando buscaba ser vertical, se pasaba de fuerza. También a balón parado. Lucha grecorromana con Duk.