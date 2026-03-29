Funes: “Es un proyecto bonito, ilusionante y muy nuestro”

El entrenador lojeño del Málaga CF, Juanfran Funes, analizó lo que representa ampliar su vínculo con el primer equipo hasta 2028 y las características principales del proyecto que mantendrá a Loren como responsable de la parcela deportiva. Las palabras de agradecimiento resuenan con fuerza no sólo respecto a los dirigentes del club, sino también para esa afición que tanto le ha dado durante este arranque de año.

"Está siendo un año muy especial, el año pasado también lo fue, y estamos disfrutándolo mucho. Tengo la suerte de estar en el plan del Club, como otros muchos jugadores de la cantera. Lo ha dicho Loren, nos queda la parte más difícil, pero la más bonita también", ha confesado a los medios oficiales de la entidad malaguista.

Proyecto claro

"José María (Muñoz) y Kike (Pérez) tenían un proyecto en la cabeza claro y Loren lo ha llevado a cabo. El proyecto se ha plasmado con estas renovaciones, se ha dado bien, y merece la pena seguir haciéndolo".

Afición

"Agradecerles todo lo que están dando. Yo recuerdo las primeras semanas, que pedía que fuese el equipo, desde dentro, el que fuese capaz de dar hacia fuera. Creo que el equipo transmite lo que es, energía, valentía, y la gente lo está disfrutando mucho. Esa quizá sea la parte que más reconforta y ojalá que las semanas sigan pasando y la gente pueda seguir disfrutando de lo que estamos haciendo”.

Juanfran Funes, durante un entrenamiento del Málaga CF. / Álex Zea

Un "malagueño" más

"Yo hace muchos años que llegué, pero creo que todas las personas que venimos aquí nos sentimos como en casa. Mi hija nació aquí, por ejemplo. La gente, rápidamente, establece vínculos con la ciudad. Tenemos la suerte de estar en el club de la mejor ciudad del mundo y nos sentimos muy afortunados por eso. Los jugadores día a día lo ven, lo transmiten, lo siento, y eso es lo más importante".

Ilusión

"No lo veo como un premio a lo que hubo atrás, sino como una oportunidad de aprovechar lo que viene. Tengo la suerte de estar en un barco que nos lleva con mucha fuerza, es un proyecto muy bonito, muy ilusionante, muy nuestro, y eso le da un valor especial; no sólo por el valor competitivo que tiene el equipo, sino por ese valor sentimental que le da mucha fuerza al proyecto".

Renovación

"Igual de ilusionado que de agradecido. (Su llegada) Se dio de un día para otro y cada día que he pasado aquí ha sido un regalo. Es una maravilla poder trabajar con este cuerpo técnico, cuerpo médico y este grupo de futbolistas que tenemos. Son ellos los que nos alimentan día a día, y están construyendo un futuro que es ilusionante".

Equipo

"Todo lo que está pasando alrededor del equipo es muy bonito. Si seguimos remando en la misma dirección, con esta ilusión, y con esta alegría, vamos a ser capaces de construir algo muy grande".

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Málaga

"Es una ciudad fantástica y el día a día, tanto con el equipo como en el club, lo estoy disfrutando mucho. Es una provincia extraordinaria y una ciudad fantástica".