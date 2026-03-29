Loren Juarros, tras su renovación en el Málaga CF: "Esto no ha terminado, tenemos que hacer un futuro viable, estable y fuerte"

Tras la oficialidad de la renovación hasta 2028 de Loren Juarros y Juanfran Funes, el director deportivo del conjunto blanquiazul concedió declaraciones a MCFTV. El burgalés habló del modelo, del proyecto, de los objetivos y del malaguismo. Sin dejar pasar por alto el acuerdo de continuidad que también ha firmado el técnico, Juanfran Funes, con el Málaga CF.

Mantener el modelo

“Satisfecho y responsabilizado con el compromiso que adquirí con el Málaga hace tres años. Llegamos con una idea de generar un modelo y un estilo de hacer las cosas, un proyecto, que ha ido creciendo a lo largo de las temporadas”.

Proyecto del Málaga CF

“Hemos pasado situaciones complicadas, difíciles, y el club ha sido capaz de superarlas. Lo que viene no es más fácil que lo anterior, pero nuestro compromiso es sacar adelante todo esto hasta el final. La responsabilidad que asumimos en volver a liderar este proyecto, el primer equipo y La Academia, me llena de satisfacción y más de responsabilidad”.

Renovación de Funes

“Los entrenadores son piezas fundamentales y principales artífices, por su vínculo con el primer equipo y que sean capaces de sacar rendimiento a los jugadores del primer equipo, que es la máquina que tira del tren de un club de fútbol. Con esa idea, el compromiso suyo y esa empatía que tenemos en cuanto a ver el fútbol de la misma manera y el estilo de juego, nos tiene que servir para seguir creciendo. Esto no ha terminado, tenemos por delante un futuro que tenemos que hacerlo viable, estabilizar todo esto y fortalecerlo”.

Juanfran Funes, en el Málaga CF-SD Huesca. / Gregorio Marrero

Objetivos a corto y largo plazo

“A corto plazo, estamos metidos en la fase final del campeonato, en una situación que los jugadores y el entrenador se han ganado. A medio y largo plazo, una premisa fundamental, que el primer equipo esté lo mejor posible, pero no me olvido de La Academia, ese manantial del Málaga CF, que ha hecho que tengamos todos los canteranos que tenemos; eso hay que seguir alimentándolo y tenemos el Acuerdo Marco también, hay diferentes vertientes que tenemos que seguir trabajando y es una tarea larga, la de seguir reforzando los criterios que queremos para el Málaga CF. Y que La Academia siga dando activos propios para el primer equipo, y conseguir que esta generación de futbolistas poder mantenerlos aquí el máximo tiempo posible y que lleven lo más alto posible al Málaga”.

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Málaga CF y afición

“Intentando adaptarme a la idiosincrasia de Málaga, en lo social, en lo futbolístico, adaptarte a todo lo diferente. Estamos satisfechos de cómo hemos cohesionado a los futbolistas de fuera con los de la cantera. Son un ejemplo de cohesión y compromiso, jóvenes y mayores, gente de fuera y de Málaga. Y la masa social, que se ha identificado con todo esto y están disfrutando, más allá de ganar, empatar o perder. El malaguismo está sintiendo que este es su equipo y es lo que tenemos que alimentar, y que el equipo no pierda esas premisas”.