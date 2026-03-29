Renovación
Loren Juarros, tras su renovación en el Málaga CF: "Esto no ha terminado, tenemos que hacer un futuro viable, estable y fuerte"
El director deportivo del conjunto de Martiricos, que amplia su contrato hasta 2028, asegura que liderar este proyecto le "llena de satisfacción y responsabilidad"
Tras la oficialidad de la renovación hasta 2028 de Loren Juarros y Juanfran Funes, el director deportivo del conjunto blanquiazul concedió declaraciones a MCFTV. El burgalés habló del modelo, del proyecto, de los objetivos y del malaguismo. Sin dejar pasar por alto el acuerdo de continuidad que también ha firmado el técnico, Juanfran Funes, con el Málaga CF.
Mantener el modelo
“Satisfecho y responsabilizado con el compromiso que adquirí con el Málaga hace tres años. Llegamos con una idea de generar un modelo y un estilo de hacer las cosas, un proyecto, que ha ido creciendo a lo largo de las temporadas”.
Proyecto del Málaga CF
“Hemos pasado situaciones complicadas, difíciles, y el club ha sido capaz de superarlas. Lo que viene no es más fácil que lo anterior, pero nuestro compromiso es sacar adelante todo esto hasta el final. La responsabilidad que asumimos en volver a liderar este proyecto, el primer equipo y La Academia, me llena de satisfacción y más de responsabilidad”.
Renovación de Funes
“Los entrenadores son piezas fundamentales y principales artífices, por su vínculo con el primer equipo y que sean capaces de sacar rendimiento a los jugadores del primer equipo, que es la máquina que tira del tren de un club de fútbol. Con esa idea, el compromiso suyo y esa empatía que tenemos en cuanto a ver el fútbol de la misma manera y el estilo de juego, nos tiene que servir para seguir creciendo. Esto no ha terminado, tenemos por delante un futuro que tenemos que hacerlo viable, estabilizar todo esto y fortalecerlo”.
Objetivos a corto y largo plazo
“A corto plazo, estamos metidos en la fase final del campeonato, en una situación que los jugadores y el entrenador se han ganado. A medio y largo plazo, una premisa fundamental, que el primer equipo esté lo mejor posible, pero no me olvido de La Academia, ese manantial del Málaga CF, que ha hecho que tengamos todos los canteranos que tenemos; eso hay que seguir alimentándolo y tenemos el Acuerdo Marco también, hay diferentes vertientes que tenemos que seguir trabajando y es una tarea larga, la de seguir reforzando los criterios que queremos para el Málaga CF. Y que La Academia siga dando activos propios para el primer equipo, y conseguir que esta generación de futbolistas poder mantenerlos aquí el máximo tiempo posible y que lleven lo más alto posible al Málaga”.
Málaga CF y afición
“Intentando adaptarme a la idiosincrasia de Málaga, en lo social, en lo futbolístico, adaptarte a todo lo diferente. Estamos satisfechos de cómo hemos cohesionado a los futbolistas de fuera con los de la cantera. Son un ejemplo de cohesión y compromiso, jóvenes y mayores, gente de fuera y de Málaga. Y la masa social, que se ha identificado con todo esto y están disfrutando, más allá de ganar, empatar o perder. El malaguismo está sintiendo que este es su equipo y es lo que tenemos que alimentar, y que el equipo no pierda esas premisas”.
- Lección urbanística de Málaga al mundo
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- Paso decisivo para el Cautivo: Málaga entrega la parcela de San Pablo para su nueva casa hermandad tras una década de gestiones
- La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo
- Este parque de atracciones de Málaga reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados de ocio: tiene el área de juegos más grande de España, minigolf y camas elásticas
- Málaga ya huele a Semana Santa: guía completa de las procesiones de este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión