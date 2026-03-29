Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 32: El Málaga CF mantiene el cuarto puesto, pese al empate con el CD Leganés

No tuvo el día el Málaga CF en su duelo ante el CD Leganés (0-0). Los blanquiazules pecaron en falta de puntería en el que fue el primer choque sin gol malagueño desde que Funes está al frente. Todo en un duelo marcado por las pérdidas de tiempo de los pepineros y el mal arbitraje, además de por la asistencia a La Rosaleda, la mejor de la temporada: 27.999 personas. La cita otorgó un punto, con el que los de Martiricos suman 55 en total. La distancia con el ascenso directo se amplía a dos créditos y con el séptimo queda en 4 puntos.

Clasificación

El equipo de Martiricos sigue de lleno en la pelea por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. El Racing de Santander, que sigue liderando la Liga Hypermotion con 59 puntos, no sumó esta jornada. Los de Cantabria fueron tumbados por el Real Zaragoza, equipo que se mantiene luchando por salir del ascenso (2-0).

Su inmediato perseguidor antes del inicio del fin de semana era el Deportivo de La Coruña, empatado a puntos con el Almería, a quien superaban en average particular. Sin embargo, tras su empate con el Real Sporting (1-1) y el triunfo contundente de los almerienses ante la R. Sociedad B (5-1) las posiciones se alternan. Los gallegos se colocan terceros con 56 puntos, uno más que el Málaga CF. Mientras que los indálicos suben hasta el codiciado segundo lugar de la tabla (58), acechando al líder, que otorga el ascenso directo.

Jornada 32

Ha habido mucho movimiento entre los principales perseguidores del Málaga CF. La UD Las Palmas perdió en Eibar (3-1), lo que hace caer a los insulares fuera de los puestos de play off (séptimos con 51 puntos). El Burgos se queda con ese quinto lugar que manejaban los canarios, tras llevarse el derbi en Valladolid (0-1). El Castellón, por su parte, cierra el Top 6 gracias a su punto conseguido por las tablas en Albacete (1-1).

Los costasoleños se van con dos puntos de renta con respecto a su perseguidor más cercano y cuatro más sobre la séptima plaza, primera fuera de la zona del play off de ascenso.

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Próxima cita del Málaga CF

El conjunto blanquiazul, a falta de 10 encuentros para el play off, ya tiene la mirada puesta en el Miércoles Santo. El Málaga CF viajará al Principado (19:00 horas), en el primero de los dos duelos, ambos a domicilio, de la semana. El Andorra los recibirán con moral tras su 0-4 ante la Cultural Leonesa esta jornada. El Deportivo de La Coruña, salida programada para el sábado (18:30 horas), aparece también en el horizonte cercano.