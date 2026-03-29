El Málaga CF cierra las renovaciones de Juanfran Funes y de Loren Juarros

Faltaban solo unos pequeños flecos y se han conseguido solventar este mismo fin de semana. Una de las noticias más esperadas por la afición malaguista está a punto de ser oficial. El club de Martiricos ha llegado a un acuerdo, pendiente solo de anuncio, para que Juanfran Funes y Loren Juarros continúen en el club de Martiricos dos años más, hasta junio de 2028.

Loren

El director deportivo se ha ganado la confianza de los rectores del club con su buen trabajo, sobre todo en la planificación de futuro, al haber renovado a todos los canteranos que han dado el salto al primer equipo y que lo han colocado en la elite de la Liga Hypermotion. Una apuesta directa por La Academia que está dando sus frutos.

Funes

Una de esas apuestas ha sido, precisamente, Juanfran Funes. El técnico de Loja sustituyó en noviembre a Sergio Pellicer y el equipo ha dado un salto de calidad brutal hasta colocarse en la zona de ascenso directo a Primera División. El equipo es la envidia de la categoría por su juego y por sus resultados. Todo de la mano del preparador lojeño.

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Proyecto de futuro

Con estas dos renovaciones, que el club podría anunciar en los próximos días, se ponen las bases del Málaga CF del futuro, un club que está intervenido judicialmente, pero que vive un gran momento deportivo y económico, además de tener a su afición volcada con su plantilla.