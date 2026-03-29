Málaga CF: sin puntería cuatro meses después

Hasta en los momentos más dulces son necesarios partidos agrios para mirar con perspectiva la dificultad de lo que se está consiguiendo. El choque ante el CD Leganés en el duelo número 32 de la temporada, que acabó en tablas sin goles, en una Rosaleda que se vistió con su mejor asistencia del curso, puso fin a una racha que se había prolongado durante cuatro meses. Desde el aterrizaje de Juanfran Funes en el primer equipo blanquiazul, a finales de noviembre, el conjunto malagueño nunca se había quedado sin ver portería. Un dato que rompe una dinámica ofensiva de nada menos que de 37 goles en 18 encuentros.

Desde el 23 de noviembre acertando en la diana

Durante esta segunda etapa de los costasoleños esta temporada, el acierto había estado presente en mayor o menor medida en cada partido. La regularidad de cara al gol estaba a la orden del día y desde el 23 de noviembre, con el debut del de Loja al frente del banquillo ante el Mirandés (3-2), los de Martiricos siempre habían encontrado la forma de perforar la portería rival. Sin embargo, en este último duelo el esférico no quiso entrar. No es nada preocupante. El conjunto de Funes fue superior a los de Igor Oca. Hubo generación, pero faltó definición.

Funes defendió a los suyos

El propio técnico malaguista habló de ello en la rueda de prensa postpartido, donde le quitó hierro y recalcó el buen encuentro de los suyos: "Hoy, de los 20 disparos, cualquiera habría sido gol y hablaríamos de un muy buen partido del equipo. Al final, la parte que tenemos que perseguir es tener esas opciones y dominar. Sin los tres puntos te vas más cabizbajo, pero no con esas dudas de no haber tenido la oportunidad de ganar o sumar, que eso inquieta más. Los jugadores han hecho un trabajo inconmensurable. Hay días que el balón entra y otros no. Este es el camino a seguir. A pensar en el siguiente, porque tenemos una semana muy dura", argumentó Funes.

Juanfran Funes, en el partido conra el Leganér. / Gregorio Marrero

Insistencia sin premio

En un choque marcado también por la polémica arbitral, o mejor dicho por la sensación de ausencia de criterios, el equipo fue incapaz de transformar en gol ninguna de sus oportunidades. A pesar de intentarlo con insistencia, hasta veinte disparos en total, repartidos entre ocho antes del descanso y doce tras la reanudación.

El panorama que venía arrastrando el Málaga CF se entiende mirando la dinámica reciente. Hasta ahora, había sumado 37 goles en 18 encuentros, contando la eliminación de Copa ante el Talavera (2-1), más de dos por partido de media (2,1). Siendo el choque ante la SD Huesca el más goleado con 5 tantos (ante los 3 del rival).

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Sequía inesperada contra los pepineros, que no determinante, ni mucho menos. Este equipo es terrenal, no hay motivos para alarma. Solo un alto en el camino que no empaña la trayectoria, sino que la potencia.