Funes: "Me dijeron que el Málaga CF cerraba la persiana... una década después entreno al primer equipo"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, compareció tras su renovación hasta 2028 reivindicando un proyecto que, dice, nació en Primera RFEF y que “ya está dando sus frutos”. Con su característico tono cercano, junto al director deportivo y al general, puso en valor la apuesta de continuidad y la importancia de mantener a la plantilla y al staff.

¿Era una condición para renovar que también lo hiciera Loren?

"Me siento fruto de un proyecto y de un plan que creo que nace en Primera RFEF. Se apuesta por Loren y yo soy fruto de ese plan, me siento afortunado. Es importante que uno que nace en ese plan continúe, sobre todo si está funcionando. Me quiero acordar del momento que estamos viviendo y del momento en el que empieza todo. Esto empezó en Primera RFEF, en algo que parece fácil pero que es muy complicado en el fútbol, cómo el equipo en ese primer año es capaz de volver al fútbol profesional.

Probablemente, las relaciones sentaron las bases de todo lo que nos está pasando ahora. Era importante mi continuidad y que todos los padres del proyecto se mantuvieran. Ahora se están viendo los frutos de esas flores que iban germinando. Todo parece más fácil y visible. Hace tres temporadas, cuando me senté y me pidió que me quedase, visualicé todo lo que estamos viviendo. Loren siempre ha pensado que esto iba a pasar. Le he escuchado muchas veces que ha venido aquí para diez años. Lleva tres más la renovación cinco, es la mitad del camino. Que estemos aquí sentados hoy es la celebración de que al Málaga le va bien. Ojalá nuestros contratos se puedan cumplir, porque eso significaría que al Málaga le va bien".

Renovación sin representante

"Cuando no hay muchas cosas que negociar, todo es mucho más fácil. No he negociado ningún contrato con el Málaga CF desde que llegué. Estoy aquí porque siempre tuve la intención de disfrutar de esto y para mí esa parte pesa mucho. En este contrato y en los del filial es fácil llegar a un entendimiento cuando no hay nada que negociar. Agradecerles a las tres partes de que valorasen el trabajo que se estaba haciendo y ahora seguir disfrutando de mi Málaga, que es lo que más me gusta.

Relación con Loren Juarros

"Cuando ellos llegan yo había tomado la decisión de marcharme, ya se había ido la directiva con la que llegué. Ellos me convencieron para que me quedase. Gracias a lo que me plantearon, terminé quedándome. A mí me reconforta que lo que está ocurriendo, él me lo dijo aquella tarde en la que me pidió que me quedara. Así la creencia es mucho más fuerte. Él siempre dice que hay que estar tranquilos porque nos queda lo más difícil, pero yo le digo que es lo más difícil y también lo más bonito. El día a día es fácil, él siempre está con nosotros".

Importancia de mantener al cuerpo técnico y futbolistas

"Empezar con el primer equipo era casi una recopilación de todos mis años aquí, con personas con las que ya conviví. Todo lo que viví antes me dio la posibilidad de funcionar más rápido. Juan Carlo Andrés lo conocí y yo sabía que era la persona ideal para este proyecto. Sentí gran ilusión al ver a los que yo conocía. Podía ver que todos subían y disfrutaban del ático, y ahora lo puedo compartir con ellos. Dar las gracias a esa gente invisible del club, que hace posible que estemos a gusto y que empuja cada día. Ayer miraba al banquillo mientras me hacía las fotos de la renovación, recordaba que no hacía mucho de mi primer partido y pensaba que qué habían hecho estos chicos para que un empate con el Leganés, que en ese momento estaba por encima de nosotros, nos supiera a tan poco. Lo más importante es disfrutar del camino y lo estamos haciendo. Es el ritmo que nos hemos impuesto y en el que nos queremos mantener".

Base de cara al mercado

"Muchas veces, la continuidad de lo que tienes hace que la fuerza del proyecto se multiplique. Siempre nos ilusionamos con el coche que tiene el vecino y no valoramos lo que tenemos. Que muchos de nuestros jugadores puedan mantenerse en el proyecto va a ser una gran noticia, una fortaleza que es difícil encontrar de otra forma. Probablemente, sea importante mantener esa idea".

¿Volverá a echar otra vez los papeles para el instituto?

"La solicitud de traslado es algo que hago sistemáticamente cada año, porque nunca se sabe qué puede pasar. Hace una semana volví a renunciar. Estar vinculado con el club es motivo de satisfacción, de poder mantenerte en el proyecto. Jamás pude pensar, cuando llegué el primer día, que esto iba a poder pasar. Si en el momento en el que me contaron que esto cerraba la persiana iba, una década después, a seguir aquí entrenando y haciéndolo en el primer equipo... Ojalá seguir haciéndolo, porque eso significa que al Málaga le está yendo muy bien".

¿Qué le ha llamado más la atención de la élite?

"Se vive todo con mucha más intensidad. Las cosas pasan rápido, casi no te da tiempo a disfrutarlas. Mi suerte ha sido tenerles a ellos. Eso hace que ese paso al fútbol profesional sea mucho más sencillo. Los tiempos se dan y uno no los elige. Me siento muy afortunado de tenerlos cerca porque me lo están haciendo muy fácil. Me quedo con la velocidad a la que va todo. Las cosas bonitas casi no te da tiempo a poder disfrutarlas por la intensidad, ojalá que se puedan seguir viviendo mucho tiempo".

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"Es una persona con mucha experiencia. Vivir la Primera División y competiciones europeas no está al alcance de cualquiera. Al igual que esa experiencia, tener la convicción de lo que quieres hacer es muy importante. Yo con Bravo puse en valor la afinidad de lo que creíamos. Tan fundamental es cómo lo quieres conseguir como el qué. Agradecerle haber venido".