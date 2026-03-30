Renovación
Kike Pérez aclara las condiciones de la renovación por dos años de Funes y Loren Juarros en el Málaga CF
El director general de club blanquiazul acompañó al entrenador y al dirigente deportivo en la sala de prensa de La Rosaleda, en la presentación del acuerdo de continuidad de sus respectivos contratos
La rueda de prensa posterior al anuncio oficial de las renovaciones de Juanfran Funes y Loren Juarros estuvo cargada de protagonistas. Junto con el entrenador del Málaga CF y el director deportivo se encontraba Kike Pérez, dirigente general del club de Martiricos. El mismo explicó que ambos acuerdos responden a la apuesta por mantener un proyecto “ganado con sus trabajos” y aclaró algunos detalles respecto a esos acuerdos hasta 2028.
Funes: dos años más uno opcional
En este sentido, Pérez desveló que el contrato de Loren Juarros se mantiene por dos temporadas, mientras que el del técnico de Loja presenta una fórmula de 2+1, con un tercer año opcional vinculado al rendimiento deportivo del equipo. No especificó las condiciones sobre la renovación de Juan Carlos Andrés, segundo entrenador de los de Martiricos, que también se efectuó hasta 2028 el pasado domingo.
Proyecto
“Supone que el club sigue creyendo firmemente en el proyecto. Es dar continuidad a lo que estamos haciendo”, afirmó el director general, que también agradeció la confianza a José María Muñoz. El administrador judicial del Málaga CF estuvo presente en la sala de prensa, aunque no frente al micrófono, para reforzar el respaldo institucional.
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