Loren Juarros: "Funes tenía que ser entrenador del primer equipo del Málaga CF conmigo o sin mí"

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, habló en rueda de prensa tras la renovación de su contrato con el club de Martiricos hasta 2028. En la comparecencia, el dirigente defendió la continuidad del proyecto y el peso de la cantera, al tiempo que subrayó su compromiso personal y de ambición con la entidad boquerona. Sin olvidarse de poner en valor a Juanfran Funes, quien también ha ampliado su vinculación con el primer equipo blanquiazul.

¿Qué ha llevado a que amplíe contrato con el Málaga?

"Sencillo. Estoy aquí porque la administración y la dirección general del club han propuesto que siga. Han entendido que el proyecto sigue en marcha, que lo que empezamos hace tres temporadas sigue vivo. El Málaga CF tiene que continuar con unas mismas directrices y valores. Llegué al Málaga con toda la ilusión del mundo, creyendo en lo que se podía construir y en lo que suponía llegar a este club, llevar al Málaga lo más arriba posible. La dirección y la administración han entendido que este es el camino. Estamos satisfechos y muy responsabilizados. Lo conseguido ha sido duro, pero lo que viene ahora hay que consolidarlo. Como la voluntad de todas las partes era similar, eso ha hecho que hoy estemos aquí".

Loren Juarros, renovado con el Málaga CF. / Málaga CF

Incertidumbre de trabajar sin tener claro qué iba a pasar en el futuro

"No ha sido ese el pensamiento nunca. Lo he vivido siempre como soy, con toda la profesionalidad del mundo. Había situaciones que teníamos que afrontar rápido con algunos jugadores, ese ha sido mi trabajo. No me ha quitado ni un minuto de pensar en otra cosa. Estar cerca del entrenador y de los jugadores y dejar, si hubiese sido el caso, la mejor situación posible. Creo que fueron 48 horas lo que tardamos en cerrar todo. No vine a este club con ambiciones económicas, aunque sabía dónde venía. Las negociaciones no han sido un problema, desde que se marcó la propuesta, en 48 horas estaba cerrado. Tengo otras ambiciones aquí. Cada vez siento más este club, esa es la fuerza interior que tengo".

¿Molesto por las dudas sobre su renovación incluso en esta buena etapa?

"Yo no he percibido esas dudas. Los tiempos los marca el club, pero también son para todos. He sentido la confianza suficiente para seguir trabajando con la misma fuerza y con la confianza de sacar esto adelante. Nunca se me han trasladado internamente esas dudas. Dentro analizamos y hablamos de fútbol, y ojalá siempre haya discrepancias, porque es donde se mejoran las cosas. Lo he vivido con honestidad, honradez y profesionalidad. No hay otra manera de hacerlo, tanto cuando se gana como cuando se pierde".

Cumplir los tiempos con Funes

"Tuve la suerte de conocer a Funes antes. Tuvimos una conversación muy bonita de fútbol en la que casi se despide de este mundo. Tuvimos la suerte de que se quedase. Tenía que ser entrenador del primer equipo conmigo o sin mí, y así se lo trasladé. Me hubiera gustado darle un proyecto desde el inicio, no ha sido así porque los tiempos se han precipitado. Pero no solo ha demostrado que estaba preparado para coger un proyecto desde el inicio, sino también en cualquier momento. Para mí no ha sido ninguna sorpresa. Agradecer al cuerpo técnico, que siente al club y que es de aquí. La llegada de Juan Carlos, como segundo entrenador, ha sido positiva, hemos tenido suerte en cómo ha empatizado con Funes. Ya le conocía, así que, dentro de no poder garantizar nada, estaba tranquilo con lo que estábamos haciendo".

Juanfran Funes da indicaciones a sus jugadores durante un partido. / LaLiga

Jugadores, contundentes en su deseo de que Loren Juarros siguiese en el cargo

"No hay que negar que es una satisfacción personal haber conseguido convencer a un grupo de jugadores, que lo que les hayas transmitido en lo personal y profesional les haya calado. Sé que no se ha tomado esta decisión por lo que los jugadores hayan manifestado. Sí que creen en lo que se está haciendo, son felices aquí. Es parte del trabajo del director deportivo que el principal activo de un club, los jugadores, estén contentos y comprometidos con todo".

Relación con Funes

"Tenemos esa relación extramatrimonial. Los dos estamos casados, pero existe esa relación profesional. Hemos tenido la suerte de conocernos y de compartir este mundo del fútbol. Ya la tuve con Pellicer, hay que decirlo. Esta relación con Funes la van a mantener los futbolistas según lo que pase. En las conversaciones futbolísticas durante este tiempo, tanto en el Malagueño como aquí, hemos empatizado en una visión clara de los principios y valores que queremos instaurar en el club. El carácter y las personalidades son diferentes, y tenemos que intentar aunar eso. En su caso es cierto que hemos coincidido en muchas cosas. Aunque tenemos discrepancias, eso es positivo. Insisto en los valores que queremos trasladar para que el rendimiento sea el adecuado".

La importancia de La Academia

"La Academia es una de las patas de este barco. Cuando llego, no hago más que promocionar a una serie de jugadores que estaban aquí, darles la oportunidad de demostrar lo que tienen dentro. La respuesta la estamos viendo todos. Ese manantial hay que seguir alimentándolo. Ahora, con mi situación resuelta, creo que somos conscientes de que tenemos que seguir haciendo crecer y fortaleciendo todos los ámbitos del club, especialmente el área deportiva. Fortalecer La Academia, a los técnicos que ya están. Tengo la idea de trasladar un proyecto dentro de los parámetros en los que nos podemos mover, ampliar esos parámetros para seguir reforzando el fútbol malagueño.

El acuerdo marco nos ayudará a protegernos de amenazas de otros clubes. Hay que fortalecer la metodología con más medios humanos. Dar la calidad que requiere el fútbol actual para generar activos válidos. Primero lo de dentro y luego lo de fuera, pero controlando también lo de fuera. Queremos dar fuerza a las estructuras y transmitir que Málaga es un sitio atractivo. Tenemos que hacer que la gente se acerque al Málaga con ilusión. Instituciones públicas, privadas… que entiendan que es un buen lugar para invertir. La Academia, la marca Málaga y la imagen de un club honesto son claves para el crecimiento".

Más renovaciones de aquí al final de temporada

"A partir de ahora viene un trabajo más fino, de detalle. Lo que se ha hecho hasta ahora no requería ni preguntar a Funes, aunque siempre ha estado al tanto. A partir de ahora sí hay que mirar más los detalles. Es un trabajo más de análisis, de otra índole. Seguir con la misma idea".

Si el Málaga no asciende, ¿será complicado retener a los jugadores de la casa?

"Está claro que hemos generado un perfil de futbolistas llamativo. Su rendimiento los está poniendo en el escaparate del fútbol mundial. Todos tienen contrato, y a partir de ahí hay que convencerles de que este es un buen sitio para seguir creciendo. Que si no es a la primera, sea a la segunda, llegar a Primera División. Es un trabajo para que no sea todo cara o cruz, que tengan empatía con el club. El club tiene el compromiso de intentar que estos chicos sigan juntos. Creo que así se llegará más rápido al objetivo. El fútbol nunca te asegura nada. No es tan importante cuándo llegas, sino cómo llegas. Hay que hacerlo con bases sólidas".

¿Dos años como objetivo para estar en Primera?

"Uno es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras. Ojalá ascendamos este año. Pero para mantenerse al máximo nivel hay que llegar con bases y cimientos sólidos. Tenemos una plantilla joven. A grandes proyectos les ha costado mantenerse. Málaga debe ser un sitio para llegar lo más preparado posible. Si no es este año, que sirva para llegar más fuertes. Hay que abrir el club a instituciones y agentes privados, convencerles de que es un buen proyecto. La repercusión del Málaga puede ayudar mucho".

Ofertas por jugadores

"Cuando lleguen las ofertas… la idea es clara: los que creemos que no deben salir, no saldrán. Más que remitirnos a cláusulas, se trata de convencer al jugador de que este es un buen sitio para estar. Cada situación se analizará en su momento".

Ampliar visión del mercado y nuevos perfiles

"En la medida en que el club pueda. Sí queremos ampliar el campo de visión, que ya se está haciendo. Tener más control del fútbol exterior. En el primer equipo ya se trabaja así, y en La Academia queremos seguir en esa línea".

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Juan Carlos Andrés, Loren Juarros, Kike Pérez y Juanfran Funes en el acuerdo de renovación. / Málaga CF

Juan Carlos Andrés

"Es un hombre de fútbol, gallego, de Vigo. Muy analítico, ha sido entrenador en Galicia y ha trabajado con Eusebio en la Real Sociedad, además de en Portugal y Colombia. Vive para el fútbol. Es honesto y aporta mucho como segundo entrenador. Sabía que iba a conectar con Funes. Ya había venido a Málaga conmigo y conocía el contexto. Vio a Funes trabajar en el Malagueño. Es una persona que siente el fútbol y suma mucho".