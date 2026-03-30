Calendario
FC Andorra - Málaga CF: horario y dónde ver por televisión el partido de la 33ª jornada de la Liga Hypermotion
Los de Juanfran Funes visitaran en el Principado al conjunto de Carles Manso
El Málaga CF inicia su semana de doble duelo a domicilio y lo hace en Andorra. Los malagueños buscarán redimirse del empate a cero en La Rosaleda ante el CD Leganés para seguir compitiendo por el ascenso directo a la máxima categoría nacional. Lo hará ante un equipo que está en su mejor momento de la temporada. Los de Manso recibirán a los costasoleños después de que un póker a la Cultural Leonesa les coloque a nueve puntos de los puestos de play off, los mismos que los separan del descenso.
Los de Martiricos pulsarán el 'play' de un intenso mes de abril tras no encontrar portería por primera vez desde la llegada de Juanfran Funes. Para remediarlo no contarán seguro con Niño ni con Ochoa, que siguen con sus selecciones sub-21. Además de con los lesionados, Dotor, Haitam, Galilea, Luismi y Pastor -sin ficha-. Rafita, por su parte, ya "apto para competir" todavía no ha vuelto a la dinámica de partido, habrá que ver de cara al duelo ante el FC Andorra.
Rivales
Abre la jornada en la parte alta el Deportivo de La Coruña frente a un necesitado de victorias Córdoba, que solo ha sumado un punto en los últimos siete partidos (martes, 20.00 horas). Ya el miércoles, además de los blanquiazules, será el turno del Burgos contra el Ceuta (20.00 horas) y del Racing de Santander ante el Real Sporting (21.30 horas).
El jueves será el turno de la UD Las Palmas, que recibirá como local al Granada (19.00 horas), mientras que habrá duelo entre dos conjuntos de la zona noble, el Castellón - Almería de las 20.00 horas. Muy importante este último duelo. Los locales querrán aferrarse a las posibilidades por el play off, mientras que los de Rubi Joan buscarán mantenerse en las plazas por el ascenso directo.
Horario
El duelo correspondiente a la jornada 33 de la categoría de plata se celebrará este Miércoles Santo 1 de abril, a partir de las 19.00 horas.
Dónde ver el partido
Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.
Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped.
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