Preocupación en el Málaga CF con Puga para el compromiso contra el Andorra

El trabajo del Lunes Santo ha dejado una incógnita importante en la plantilla del Málaga CF. Los malagueños viajan a Andorra para disputar este miércoles el primero de sus dos choques semanales fuera de casa. Y Carlos Puga se mete en la lista de dudas para Juanfran Funes. El lateral granadino "no trabajó por molestias musculares en los isquiotibiales".

El equipo blanquiazul confirmó en el parte las molestias de Puga. Además de recalcar que Einar, que ayer hizo trabajo parcial, volvió a emplearse de manera progresiva con el grupo. Por su parte, Haitam, que sigue arrastrando molestias físicas en el pie izquierdo, llevó a cabo labor específica.

Dotor y Puga, durante el partido. / LaLiga

El conjunto de Martiricos sigue contando con las ausencias de Niño ni con Ochoa, que siguen con sus selecciones sub-21. Además de con los lesionados, Dotor, Luismi y Pastor -sin ficha-, que permanecieron en el gimnasio. Por otra parte, Rafita, ya disponible, no llegó a volver a la dinámica de partidos en el empate sin goles ante el CD Leganés.

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Ahora, el club malagueño estará pendiente de la evolución de Puga para determinar su participación en el duelo en el Principado. Este martes, a las 10:30 horas, el Málaga CF se ejercitará en las instalaciones de La Rosaleda para después emprender viaje al Principado de Andorra.