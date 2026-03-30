Entrenamiento
Preocupación en el Málaga CF con Puga para el compromiso contra el Andorra
El lateral granadino no trabajó en el entrenamiento de este lunes debido a unas molestias musculares en los isquiotibiales
El trabajo del Lunes Santo ha dejado una incógnita importante en la plantilla del Málaga CF. Los malagueños viajan a Andorra para disputar este miércoles el primero de sus dos choques semanales fuera de casa. Y Carlos Puga se mete en la lista de dudas para Juanfran Funes. El lateral granadino "no trabajó por molestias musculares en los isquiotibiales".
El equipo blanquiazul confirmó en el parte las molestias de Puga. Además de recalcar que Einar, que ayer hizo trabajo parcial, volvió a emplearse de manera progresiva con el grupo. Por su parte, Haitam, que sigue arrastrando molestias físicas en el pie izquierdo, llevó a cabo labor específica.
El conjunto de Martiricos sigue contando con las ausencias de Niño ni con Ochoa, que siguen con sus selecciones sub-21. Además de con los lesionados, Dotor, Luismi y Pastor -sin ficha-, que permanecieron en el gimnasio. Por otra parte, Rafita, ya disponible, no llegó a volver a la dinámica de partidos en el empate sin goles ante el CD Leganés.
Ahora, el club malagueño estará pendiente de la evolución de Puga para determinar su participación en el duelo en el Principado. Este martes, a las 10:30 horas, el Málaga CF se ejercitará en las instalaciones de La Rosaleda para después emprender viaje al Principado de Andorra.
- La nueva cafetería de Málaga que ofrece gratis ludoteca y parque de bolas: 'Aquí los bocadillos son de otro nivel
- La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
- Lección urbanística de Málaga al mundo
- Horarios e itinerarios del Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026
- Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 32: El Málaga CF mantiene el cuarto puesto, pese al empate con el CD Leganés
- Málaga es la quinta provincia española con más extranjeros con autorización de residencia por arraigo
- Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
- La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar