Jornada 33
El Málaga CF jugará en Andorra bajo lluvia, viento y una temperatura invernal
Los de Juanfran Funes tendrán que cambiar la camiseta de manga corta de la Costa del Sol por otra más abrigada que les permita aclimatarse al contexto que se encontrarán en el Principado
El Málaga CF tiene una Semana Santa cargada de trabajo. Doble cita, en ambos casos lejos de Martiricos. Este Miércoles Santo, desde las 19 horas, los de Juanfran Funes visitarán al Andorra, mientras que el fin de semana tocará jugar en Riazor frente al Deportivo, en un duelo entre dos rivales directos en la lucha por el ascenso a Primera División.
Frío y lluvia en Andorra
El Málaga CF tendrá este miércoles una dura visita al Principado de Andorra, no solo porque el rival está en un gran momento de juego, también por las condiciones climatológicas adversas en las que se va a jugar el partido. Y es que mientras en Málaga estamos disfrutando de una fenomenal climatología en el inicio de esta Semana Santa de 2026, al equipo le espera este miércoles en el país pirenaico mucho frío y fuertes lluvias, coincidiendo con la hora de la disputa del partido, las 19 horas.
Si las previsiones meteorológicas no fallan, el termómetro marcará solo 4 grados centígrados (casi 20 menos que en Málaga) a la hora del choque entre andorranos y malaguistas. Además del frío, al que la plantilla malaguista tendrá que aclimatarse, también se esperan fuertes chubascos durante las dos horas del partido e incluso se habla de rachas de viento intensas, que también son siempre un fenómeno atmosférico bastante adverso a la hora de jugar un partido de fútbol.
Viaje del equipo este martes al Principado
Algunas páginas web dedicadas a las previsiones meteorológicas dejan entrever la opción de que a la hora del partido esos chubascos puedan ser puntualmente en forma de nieve, aunque esa opción parece menos real, sin poder descartarla. El Málaga CF se volverá a entrar en Málaga este martes (con sol y cerca de 20 grados de temperatura) para después viajar hasta el Principado de Andorra y montar allí el cuartel general hasta la hora del partido.
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