Funes, entrenador del Málaga CF: "El Andorra es el equipo más asociativo y presionante de la Liga, pero no es invencible"

El Málaga CF afronta una semana exigente con dos salidas consecutivas después del empate a cero en La Rosaleda ante el CD Leganés. En la previa al choque ante el FC Andorra en el Principado, Funes avanzó que la convocatoria quedará condicionada por los compromisos internacionales y las sensaciones físicas de los jugadores hasta el mismo Miércoles Santo. Confirmó la disponibilidad de Puga, que este lunes no pudo entrenar por unas molestias. Y recalcó la intención de centrarse únicamente en el duelo inmediato, que será frente a un rival “asociativo y presionante”.

Clima adverso en Andorra

"Nosotros tenemos muchos jugadores que están muy acostumbrados a jugar en esas condiciones. Quizá lo más molesto para jugar al fútbol es el viento, que parece que no habrá. Sí parece que habrá aguanieve. Tenemos que ser capaces de competir en cualquier contexto; esa situación tiene que ser un reto para nosotros".

Jugadores tocados que viajarán

"Los jugadores de los que tenemos la certeza de que no pueden jugar el fin de semana en La Coruña no vendrán. Alguno vendrá con ciertas molestias. Andorra tiene muchos matices, como la cercanía con la que hemos disputado el último. A la convocatoria van a ir jugadores que estamos seguros de que van a participar en los partidos. Si no, no viajarán. Es el caso de Haitam, Einar, Dotor... jugadores que creo que, quedándose en Málaga, van a tener mejores recursos para prepararse bien para la siguiente semana".

Puga convocado

"Andorra no se lo pierde, viene con nosotros. Está totalmente disponible después de unas pruebas. Ha entrenado con total normalidad. Estará en el partido si así lo creemos conveniente, siempre pensando en que prevalece la salud de nuestros jugadores. No es el último partido de Liga, hay que medir eso. Los problemas musculares suponen pérdidas importantes a estas alturas del campeonato. Anticipo que Puga está disponible y entra en la convocatoria".

Carlos Puga, en encuentro de esta campaña en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

¿Niño y Ochoa disponibles para Andorra?

"Juegan hoy... o no juegan, no lo sabemos. Están con sus selecciones, eso es seguro. Dependiendo de lo que ocurra, el mismo día del partido veremos si pueden terminar entrando en la convocatoria. Sobre todo Aarón Ochoa se meterá un viaje completo, volando de madrugada, a ver en qué circunstancias llega. Mañana, seguramente a mediodía, cuando hayan llegado a Barcelona y podamos hablar con ellos, veremos. La idea es que si no juegan muchos minutos y el viaje es favorable, estarán en la convocatoria".

Tarjetas amarillas, se acumulan de cara al partido de Las Palmas en casa

"Una circunstancia muy especial. Cuando llegan las vacaciones, el comité no se reúne; nos esperábamos que esto sucediese así. Son situaciones que tienes que intentar manejar porque, si es verdad que nos puede exponer mucho, sobre todo para ese partido de Las Palmas... Es la realidad y lo que tenemos que hacer es darle mucha importancia a este partido, centrarnos en este y salir pensando en ganarlo. Estos puntos tienen una importancia tremenda para nosotros. Sabemos la dificultad de ganar fuera de casa, pero no vamos a estar tomando decisiones pensando en segundos, incluso en terceros partidos. A ver si esa parte de fortuna nos lleva a no encontrarnos con demasiados problemas en ese partido del que estamos hablando".

Duelo ante el FC Andorra

"Estamos ante el equipo más asociativo y presionante de la Liga, es lo que lo hace diferente. Siendo el equipo más asociativo y presionante, justo las dos goleadas que consiguen ante Córdoba y Cultural las logran en transiciones. Esos datos los hacen un equipo especial. Son particularidades que tenemos que tener presentes, pero no son fortalezas que los hagan invencibles. Hay situaciones que nos pueden dar ventajas y tenemos que saber manejarlas en el encuentro. Es un rival que, aunque te pueda dar mucho tiempo sin el balón, es en otras acciones en las que hay que estar pendientes, más allá de que te lo puedan quitar durante más o menos tiempo".

Rafa Rodríguez u otra situación en Andorra en ese puesto

"En la pareja de interiores tenemos muchas variables. Todas son válidas. Darko lleva muchas semanas entrenando; Ramón, entre otros nombres. Es un puesto en el que, afortunadamente, a pesar de no estar Aarón y Dotor, tenemos la posibilidad de contar con muchos jugadores en esa posición. Sobre todo con la llegada de Ochoa y las circunstancias en las que lleguemos, veremos cómo perfilar el equipo".

¿Cuál es el foco ante dos salidas?

"Situación muy particular en nuestro caso. Probablemente, seamos de los pocos que estemos esta semana fuera de casa tantos días. Dentro de la locura que es estar tantos días fuera, volver a Málaga solo para comer o dormir era peor. No tenemos vacaciones; vamos con todo. Vamos a aprovechar todo el tiempo posible allí para prepararnos ante La Coruña. Nos centramos mucho en el siguiente partido, pero es verdad que no volvemos a Málaga para prepararnos de la mejor forma posible".

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"El viernes hablamos del Dépor para el sábado. No tiraremos de jugadores del filial; cerraremos la convocatoria con jugadores del primer equipo, que son muchos. Esos cambios puede que se produzcan por la cercanía del siguiente partido, pero no los planteamos pensando en el siguiente. Queremos hacer los menos cambios posibles; algunos serán obligados. Mañana sabremos cuántos cambios serán, cuando veamos cómo han descansado y se han recuperado todos. Vamos a intentar que jueguen el partido los futbolistas que estén en las mejores condiciones para poder ganarles".