Manso, técnico del FC Andorra: "Afrontamos el partido con confianza porque estamos haciendo las cosas muy bien"

El Málaga CF disputa su partido intersemanal este Miércoles Santo en el Principado. Carles Manso, entrenador del FC Andorra analizó el choque de este miércoles a las 19 horas. El técnico catalán destacó la buena dinámica de su equipo, que llega con confianza. Sin perder de vista la fortaleza de los blanquiazules, que presentan un mejor rendimiento “desde que Funes se hizo cargo del equipo”.

Dinámica positiva

"Venimos en un momento muy bueno. Últimamente, hemos sumado muchos puntos y la sensación del equipo también es que está creciendo, ganando en solidez, en madurez y en entender qué es lo que queremos durante los partidos".

Málaga CF como rival

"Jugamos contra un rival muy potente, uno de los mejores equipos de la categoría. De los últimos 54 puntos, creo que el Málaga CF lleva 40, y de los últimos 18 partidos solo ha perdido dos. Esto destaca especialmente desde que su entrenador se hizo cargo del equipo. Hemos visto cómo han mejorado en juego y resultados, y que los jugadores que han traído de abajo están rindiendo muy bien, haciendo que su equipo aumente de valor y nivel, tanto en los partidos como en la clasificación. Será un partido muy difícil, pero lo enfrentamos con confianza porque vemos que estamos haciendo las cosas bien y los resultados lo están demostrando. A partir de aquí, queremos seguir en este buen momento y sumar los tres puntos.

Tipo de partido que espera

"No sé qué esperar exactamente. Como local son de los mejores de la categoría y fuera puede variar mucho. Mañana podría ser un partido muy abierto, diferente al de la primera vuelta. Será un choque con dos equipos que irán al ataque y donde los errores se penalizan mucho".

Aspectos del juego a cuidar

"Esperamos un partido con alternativas. Tenemos que estar muy atentos a nuestros errores, porque penalizan mucho en transiciones. En el último partido contra el Leganés hubo varias ocasiones en las que hicieron daño a partir de errores puntuales o balones parados. Debemos aprender del precedente de Eibar y ser conscientes de lo que nos ha penalizado en los últimos encuentros, para intentar estar cerca de ganar".

David Larrubia ante el CD Leganés. / Gregorio Marrero

Influencia del calor de la afición

"Cuando jugamos fuera nos encontramos en campos con 10.000 o 15.000 espectadores y a veces parece que pasan más cosas de las que realmente ocurren. La presión de la afición puede hacer que las jugadas parezcan más peligrosas. Queremos trasladar esa sensación a nuestro campo, para que los rivales se enfrenten a un estadio entregado a nosotros".

Estado físico del FC Andorra

"No nos preocupa demasiado. Los jugadores nos dicen que se sienten bien y la mentalidad positiva tras las victorias ayuda a que estén menos cansados que en otras semanas. No hablaría de rotaciones, todos los jugadores están capacitados para rendir cuando entren al campo. Hemos visto ejemplos recientes en León, donde los cambios dieron un buen rendimiento. La plantilla está doblada en todas las posiciones y entrenando muy bien.

Oportunidad para mejorar el rendimiento en casa

"Seguro que sí. Necesitábamos ser más contundentes en casa y ganar más puntos de los que habíamos sumado hasta ahora. Ha habido partidos en los que generamos muchas ocasiones, pero ciertos aspectos del juego nos penalizaron y no conseguimos los puntos que merecíamos. Este miércoles y el domingo tenemos la oportunidad de sumar en casa, aunque los rivales sean difíciles. Nos sentimos un poco en deuda con nuestra afición y queremos que el estadio sea un fortín en estas últimas diez jornadas".

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El objetivo es ¿superar la puntuación de la temporada anterior?

"Sí, es motivador. Queremos superar los límites, ver cómo el proyecto de Andorra sigue creciendo y usar esto como motivación para el equipo. Tenemos que mirar por nosotros mismos, sumar de tres en tres para asegurar la permanencia y luego evaluar nuestra posición cuando queden pocas jornadas. Con 43 puntos, pocos equipos se han salvado en Segunda, así que debemos seguir sumando y manteniendo la línea ascendente del equipo".