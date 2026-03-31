Málaga CF: Puga sí estará en Andorra; Haitam y Galilea, no

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, dijo en la rueda de prensa previa al viaje al Principado una noticia positiva. Carlos Puga está disponible y entrará en la convocatoria ante el FC Andorra (19.00 horas), después de que este lunes no pudiese completar el entrenamiento debido a unas molestias en los isquiotibiales. En la sesión matinal de este martes, el lateral granadino ha podido estar en el trabajo con el plantel.

Puga, presente en Andorra

"Andorra no se lo pierde, viene con nosotros. Está totalmente disponible después de unas pruebas. Ha entrenado con total normalidad. Estará en el partido si así lo creemos conveniente, siempre pensando en que prevalece la salud de nuestros jugadores. No es el último partido de Liga, hay que medir eso. Los problemas musculares suponen pérdidas importantes a estas alturas del campeonato. Anticipo que Puga está disponible y entra en la convocatoria".

Dudas

Incógnitas son Niño y Aaron Ochoa, que siguen con sus selecciones sub-21. “Dependiendo de lo que ocurra, el mismo día del partido veremos si pueden terminar entrando en la convocatoria, también teniendo en cuenta el viaje de vuelta”, explicó el técnico blanquiazul.

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Bajas

Por otra parte, el técnico de Loja también ha adelantado que Haitam, que permaneció en el gimnasio en la sesión previa a la rueda de prensa, y Einar Galilea, que suma su tercer día en dinámica grupal de manera progresiva, se quedarán en Málaga aprovechando los “recursos para prepararse bien para la siguiente semana”. Tampoco viajarán Dotor ni los lesionados de larga duración Luismi y Pastor.