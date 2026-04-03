Clasificación Málaga CF: La parte alta concentra siete equipos en ocho puntos

El Málaga CF se juega este fin de semana acabar en puestos de ascenso directo. Le vale con una victoria frente al Deportivo de La Coruña y tendrá que esperar después a una derrota del Almería, pero lo cierto es que la oportunidad está ahí. No obstante, la clasificación se ha apretado de tal manera por arriba que la distancia entre siete equipos es de ocho puntos y ya con solo nueve jornadas en juego.

Ascenso y play off

El Racing de Santander (62 puntos) y el Dépor (59) ocupan puestos de ascenso directo. Les siguen muy de cerca, en plazas de play off, Almería (58), Málaga CF (56), Las Palmas (54) y Castellón (54), mientras que el Burgos empata esos 54 puntos en la séptima plaza. No muy descolgado anda el Eibar (51) gracias a sus cuatro victorias en los últimos cinco partidos.

La situación de los de Martiricos es viable para asaltar ese segundo puesto. Necesita apenas un 0-1, por mínima que sea. Tiene el gol average a su favor después de ganar por 3-0 en La Rosaleda y, si repite triunfo en Riazor, el Málaga CF siempre estará por encima del Deportivo en casa de que ambos empaten en la clasificación. Después llegarán por el camino Las Palmas, Almería, Castellón...

Además, la jornada 33 apretó aún más la clasificación. El Castellón, que venía de encadenar varios encuentros seguidos sin ganar, se impuso por 2-0 al Almería. El Burgos también cedió un empate y el resto de rivales por arriba ganó.

Descenso

La parte de abajo también se ha compactado de una forma notable. El Real Zaragoza es el primero de los cuatro equipos que lidera la carrera por abandonar el descenso. Está a cuatro puntos del Cádiz, que apenas ganó con Sergio González en su debut, y a cinco del Valladolid.

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Jornada 34

Al margen del Deportivo de La Coruña-Málaga CF, estarán los partidos Cádiz-Córdoba, Albacete-Burgos, Cultural Leonesa-Real Valladolid, Eibar-Ceuta, Andorra-Racing de Santander, Almería-Leganés, Las Palmas-Huesca, Real Zaragoza-Mirandés, Castellón-Granada y Real Sporting-Real Sociedad B.