Alineaciones del Deportivo de La Coruña - Málaga CF: vuelven los titulares junto a Juanpe y Ochoa

Ya está todo dispuesto para el Deportivo de La Coruña - Málaga CF y ambos equipos van con prácticamente todo. Después de mover el árbol frente al FC Andorra, Funes ha devuelto a gran parte del núcleo de los titulares al once inicial de los de Martiricos con solo una novedad. Por su parte, Antonio Hidalgo mantiene en el banquillo a Yeremay.

El equipo malagueño saldrá con un once más reconocible. Rafita seguirá en banda izquierda y vuelve Puga a la derecha junto a la dupla Murillo-Montero en el centro de la defensa. También repiten con respecto al último día Izan Merino y Joaquín, además de la vuelta de Chupe y Larrubia al inicio del partido. Es decir, ya son nombres mucho más reconocibles con el discurrir de la temporada.

Dos estrellas en los banquillos

Apenas habrá dos novedades desde el centro del campo hacia delante. La primera es Juanpe en el lugar de Dani Lorenzo. El marbellí lo venía jugando todo y tendrá que echar el freno las próximas semanas. El miércoles sintió un pinchazo en el sóleo y es la razón por la que no podrá jugar. También vuelve al once Aaron Ochoa tras su experiencia internacional como recambio de Rafa Rodríguez en esa demarcación de centrocampista más adelantado.

Tampoco se ha guardado mucho el malagueño Antonio Hidalgo con el Deportivo de La Coruña. Puede sorprender la suplencia de Yeremay, pero lo cierto es que viene arrastrando problemas importantes de pubalgia. Como Dani Lorenzo, puede ser un arma muy importante a partir del descanso.

Alineaciones

Deportivo de La Coruña: Ferllo; Ximo Navarro, Noubi, Loureiro, Quagliata; Altimira, Villares, Luismi Cruz, Mario Soriano; Stoichkov y Nsongo Bil.

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Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Murillo, Montero, Rafita; Larrubia, Izan Merino, Juanpe, Joaquín, Aaron Ochoa y Chupe.