Deportivo de La Coruña - Málaga CF: El inicio del Tourmalet

El inicio Tourmalet o, aprovechando el final de la Semana Santa, la cuesta de Casapalma o Carrión. Aquí empieza el durísimo mes de abril para el Málaga CF en una competición apasionante por el ascenso contra muchos de los rivales directos. El punto de inicio será este Sábado Santo (18.30 horas/LaLiga TV) contra el Deportivo de La Coruña en Riazor y todo lo que venga estará a prueba de cardiólogos.

También es el final de una semana muy intensa. Han venido dos empates contra Leganés y Andorra por el camino (0-0 y 3-3, respectivamente) y estas tres jornadas consecutivas llegan a su fin este sábado. Sin embargo, también es el inicio de los 10 últimos encuentros de la temporada regular. A partir de aquí, cada punto vale oro y si LaLiga ‘Hipertensión’ ya es difícil de comprender a veces, lo será aún más a partir de ahora.

Clasificación

¿Quién nos iba a decir en noviembre que el Málaga CF iba a plantarse en abril luchando por los dos primeros puestos que dan plaza a Primera División? Es una temporada de ensueño, de volver a vivir cosas muy ilusionantes, y ahora es cuando toca dar el 100% de lo que hay.

El partido lo tiene todo para ser apasionante, también la clasificación. El Dépor está con 59 puntos, tres por encima de los de Funes. Es decir, una victoria local les colocaría con una distancia de seis, mientras que el triunfo visitante pone por delante al Málaga CF, ya que tiene a favor el goal average. El encuentro en La Rosaleda se saldó con un claro 3-0, aún con Pellicer en el banquillo de Martiricos.

Once titular

Así que el cuerpo técnico tiene que acertar con todas sus decisiones. Jugadores como Chupe y Larrubia descansaron de inicio en Andorra, mientras que Murillo, Montero, Izan Merino y Dani Lorenzo sí que lo jugaron todo. Habrá que ver si hay rotaciones para ellos. Todo hace indicar que Puga no llegará al partido y que tendrá que jugar Gabilondo, mientras que en el lateral izquierdo podría entrar Víctor por Rafita.

Chupe, Larrubia y Niño salieron desde el banquillo en Andorra. / LaLiga

Riazor como bastión local

Tampoco llega en una mala situación el Dépor, que viene de hundir un poco más al Córdoba con el último 2-0. Precisamente, los de Antonio Hidalgo atraviesan un gran estado de forma como locales, ya que han ganado en Riazor cuatro de los últimos cinco partidos que han disputado. Además, lo han hecho con una importante presencia de aficionados, sabiendo lo que hay en juego, y apretando hasta el final.

Una de las dudas parten desde su estrella. Yeremay viene sufriendo problemas de pubalgia, aunque parece que podrá estar listo para este sábado, bien de inicio o desde el banquillo. También tienen a jugadores que han disputado los 90 minutos en los últimos partidos, aunque bien es cierto que llegan con un día más de descanso.

Lo tiene todo para ser uno de los grandes partidos de la temporada. Se presume un ambientazo de bandera en Riazor, que también estará vigilado por la declaración de alto riesgo. Será el mismo el que corran ambos equipos con el ascenso directo en juego dos años después de convivir y subir desde Primera RFEF.