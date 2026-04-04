Funes analiza el 1-1 del Málaga CF: "Ha sido un partidazo de los niños en un escenario exigente como Riazor"

Juanfran Funes salió a rueda de prensa satisfecho del 1-1 del Málaga CF contra el Deportivo de La Coruña. Consciente de que podría haber caído hacia un lado o hacia otro, quiso darle mérito a seguir puntuando fuera de casa por parte de "los niños" en Riazor y avisa: "Si pensamos que todos los partidos van a ser como el de Cádiz... Si alguien hubiese hecho eso, ya estaría ascendido".

Balance

"En Riazor, contra este gran rival, sabíamos que no iba a ser fácil. Me ha encantado el equipo porque ha tenido personalidad, ha sabido luchar hasta el final, se ha sobrepuesto en la adversidad. Hay que valorar las cosas desde la exigencia. Riazor te pone en una exigencia muy alta. Me voy orgulloso porque, dentro de las dificultades que nos hemos ido encontrando en el partido, creo que los jugadores lo han dado todo. Lo vemos en cada partido. Más allá de los resultados, ver competir al equipo es digno de alabar".

Papel de Riazor

"El Málaga CF ha sabido luchar. Entramos muy bien, a los 14 minutos habíamos sacado cuatros córners. Preguntadle a ellos si pesa el escenario, que allí les ganamos 3-0. Nos hemos llevado más que un punto, también el average. Hemos vivido momentos de dificultad, no esperábamos otra cosa. Han hecho un gran encuentro y nos hemos mantenido en todo momento. Terminan haciendo gol y hemos seguido con la convicción de ir a por ellos. Hemos tenido situaciones para ganar. Estamos muy contentos con cómo han sabido sufrir, compiten a un nivel extraordinario. El trabajo ha sido espectacular".

Rafita firmó un gran partido en Riazor. / LaLiga

Vuelta de Ramón

"La vuelta de Ramón es una grandísima noticia. Nos hemos alegrado muchísimo. Estaba haciendo grandísimos entrenos. Tenemos que medir la competición con él, pero ya hemos visto en un escenario tan exigente lo que va a aportar".

Centro del campo

"No sabemos el alcance de la lesión de Dani Lorenzo. No hemos podido verlo, lo veremos, hasta dónde llega esa lesión. No queremos aventurarnos. Izan cumple ciclo, son cosas que pasan. Vamos a vivir con sancionados. Hay que estar satisfechos con los que van entrando. El partido de Juanpe ha sido sencillamente colosal, ha estado espectacular. No es fácil no tener muchos minutos y venir a este escenario y hacer un partido como el que ha hecho. En ese sentido, estamos muy orgullosos de los chicos. Están aportando y a un muy buen nivel. Vamos a pelear cada partido que tengamos, ahí vamos a estar hasta que esto termine".

Arbitraje

"Teníamos la sensación de que eran muchas faltas en nuestra contra. Pisan a Puga sin tarjeta, después él pisa con tarjeta. Cuando se repiten en el tiempo esas situaciones, te empieza a incomodar. Le pedíamos que valorara bien la vara de medir. Esa reiteración de situaciones que pedíamos falta nos desconcertaba un poco".

Puntuar lejos de casa

"La competición te lleva a una exigencia grande. Que vengamos y seamos capaces de competir de tú a tú fuera de casa es para estar orgullosos. Al final, siempre nos ponemos en al mejor de las perspectivas y si no se cumplen, nos parece poco. Tenemos que poner las miras más amplias. El equipo ha hecho motivos de sobra para apoyarlo hasta el final. Si pensamos que todos los partidos van a ser como el de Cádiz... Si alguien hubiese hecho eso, ya estaría ascendido. Siempre hablamos de la importancia de sumar fuera de casa. Teníamos una desventaja grande en el calendario porque nos quedaban más salidas que a los demás, lo hemos igualado. Más allá de ganar o perder, me quedo con el carácter del equipo. Son capaces de luchar hasta el final, estar juntos. Nos hemos mantenido firmes en partido. Es verdad que el Dépor te lleva a esa exigencia. Nosotros hemos mostrado personalidad, hemos ido a por el partido".

Afición

"Ha habido gente esta semana, siendo Semana Santa muy importante para nosotros, que se desplazó a Andorra, volvió a Málaga y han cogido su coche para estar con ele quipo en La Coruña. Es una auténtica barbaridad. Toda la gente que nos apoya con fuerza es motivo de orgullo para nosotros. Vas con la ilusión de brindar los tres puntos para darle ilusión al viaje de vuelta, pero se llevan la seguridad de que dimos todo lo que teníamos".

Análisis individual

"Más que los puntos, valoro el partido. Ni los tres de la semana ni los siete del mes. No vamos a estar haciendo valoraciones de los tres con peores resultados. Hablamos del partidazo de los niños en La Coruña. Se han dejado el alma corriendo. Ahora vamos a por Las Palmas, no nos vamos a salir de ahí".

Marcajes

"Intentan minimizar el riesgo de la salida y tienes que igualarlos porque te generan superioridad hasta llevarte a campo contrario. No era tanto igualar al hombre. A pesar de la dificultad, Mario es un jugador sensacional, izan ha estado a un gran nivel. Le preguntaba si se acordaba lo que era jugar de '8'. Es una demostración de adaptarse a cualquier puesto. Llegó al filial siendo central y ahora ha hecho una gran pareja con Juanpe. Nos gustaba mantener el triangular que tanto nos ha dado. El Dépor te lleva a una exigencia grande sin la pelota. Hemos manejado bien el partido".

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Dorrio

"Está aportando frescura y velocidad. Nos está dando mucho cuando aparece. Siempre estamos de enhorabuena. Hay jugadores que no habían encontrado su momento y cada vez que entra se nota. Es ese jugador con velocidad que ataca la espalda, que repite esfuerzos. Si lo de Ramón es motivo de alegría, Dorrio también. Va a ser muy importante".