El Málaga CF guarda cautela con la lesión de sóleo de Dani Lorenzo

Varapalo importante en los planes de Juanfran Funes. Dani Lorenzo, uno de los mejores jugadores del Málaga CF, puede estar en jaque todo un mes que puede decidir buena parte de las intenciones finales del equipo blanquiazul y es que una lesión en el sóleo, que ya le impidió jugar este sábado frente al Deportivo de La Coruña, apunta a hacerlo todo abril a falta de las pruebas médicas definitivas.

La calma de Funes

El marbellí fue uno de los pocos titulares que jugó los 90 minutos en Andorra. Sintió un pinchazo en los minutos finales y, aunque consiguió terminar el encuentro, las primeras exploraciones confirmaron las sensaciones en una zona muscular muy sensible. De hecho, no se anunció previamente para no dar pistas a un rival directo en este partido tan importante por el ascenso directo.

Funes quiso templar los ánimos a la espera de unas conclusiones definitivas. El entrenador del Málaga CF aseguró que no quisieron arriesgar con un jugador de su importancia. "No sabemos el alcance de la lesión de Dani Lorenzo. No hemos podido verlo, lo veremos, hasta dónde llega esa lesión. No queremos aventurarnos", aseguró en rueda de prensa. La expedición ha estado toda la semana lejos de casa y será este domingo cuando lleguen las respuestas más importantes.

Fuera contra Las Palmas

Lo que está claro es que se va a perder el encuentro frente a Las Palmas. Pese a la lesión, su presencia en el banquillo no fue casualidad. Ya se vivió una secuencia similar con Einar Galilea. El marbellí se puso el chándal para forzar la quinta amarilla -lo hizo al descanso- y, aprovechando sus problemas físicos, cumplir también con el ciclo de las cinco tarjetas. Así que no estará presente de ninguna de las formas el próximo sábado en La Rosaleda.

A partir de ahí, el momento de temporada que se puede perder Dani Lorenzo es trágico. Ya estuvo fuera del encuentro frente a Riazor y puede estar en todo lo que está por venir. Después será el turno de visitar el 19 de abril al Almería, mientras que vendrá el Castellón a Martiricos para cerrar el mes de abril. Importante, sin olvidar esa primera cita de mayo ante un Eibar que viene empujando muy fuerte.

Juanpe fue el sustituto de Dani Lorenzo en Riazor. / LaLiga

Habrá que ver cuál es el tiempo de baja, pero Funes pierde a su mejor centrocampista. Chupe, Larrubia o Niño están siendo los encargados de producir en números, pero es Dani Lorenzo el que mejor está haciendo jugar al Málaga CF, el más fiable y el más regular. Además, en una temporada en la que ha renovado como blanquiazul hasta 2028, confirmándose varios años más como el capitán de la medular de Martiricos.

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Ni Dotor ni Izan merino

No es una circunstancia baladí porque el equipo tampoco cuenta en estos momentos con Dotor, lesionado del hombro. Es decir, de ese trío Izan Merino-Dani Lorenzo-Dotor puede no estar ninguno contra Las Palmas después de que el pivote también viera su quinta amarilla. Juanpe fue el encargado de sustituir a Dani Lorenzo y es un problema que debe afrontar el Málaga CF en el que puede ser el mes más importante de la temporada.