Málaga CF y Dépor se reparten un punto en una dignísima batalla por ascender a Primera

Si esto es todo lo que nos queda esta temporada, podemos y debemos ir pidiendo cita al cardiólogo. Reparto de puntos en una batalla dignísima por ascender a Primera División entre el Deportivo de La Coruña y el Málaga CF. Apretó Riazor con 28.356 personas, marcó Mulattieri y empató Adrián Niño (1-1). Un empate "muy bueno" como aseguraba el delantero gaditano y que sirve para iniciar el Tourmalet que se ha puesto aún más complicado de lo que ya era.

Primero, la clasificación. El equipo blanquiazul dormirá cuarto esta noche con 57 puntos, tres menos que el rival de este Sábado Santo, segundo con 60. Balances habrá muchos acerca del empate, pero hay otra realidad: si el Málaga CF y el Dépor empatan en la clasificación, el average está a favor de los de Funes gracias a ese 3-0 en La Rosaleda de la primera vuelta.

Lesión de Dani Lorenzo

Funes sacó a los titulares de inicio. Sin sorpresas, salvo la lesión de Dani Lorenzo. Juanpe ocupó su lugar en el once y Ochoa sustituyó a Rafa Rodríguez. A partir de ahí, los indispensables. El partido comenzó con una declaración de intenciones absoluta: esto iba a ser un intercambio de golpes. Joaquín lideraba los primeros intentos y en el Dépor era Altimira.

El Málaga CF empezó a cometer errores en la salida de balón. Un pase defectuoso de Juanpe acabó en un pase atrás de Nsongo cuando tenía posibilidad de disparo. Minutos más tarde, el fuera de juego semiautomático salvaba a los de Martiricos. Larrubia intentaba evitar que se fuera el balón con un taconazo, se lo dejó manso en banda al Deportivo para salir a la contra y Stoichkov marcaba, aunque en posición adelantada. Salvado el 1-0 por cuestión de un hombro.

Recuperó tranquilidad el partido en favor del Málaga CF. A excepción de un disparo de Chupe, no hubo más peligro. Faltaba finura en los metros finales, no conseguían entonarse los de arriba. Amenazó Altimira al borde del descanso, evitando Montero ese primer tanto. Quagliata con un zurdazo más cerca de la mitad de campo, otra vez Altimira... Con el descanso, salvados por un asedio que se libró gracias a una gran actuación del capitán blanquiazul.

Primer golpe del Dépor

La segunda parte empezó con el mismo guion, sin cambio en ninguno de los onces. Hiló fino el equipo local en banda derecha, buscó un derechazo Ximo Navarro que detuvo Alfonso y Quagliata, con todo a favor, mandó el balón por encima del larguero. Dio un paso adelante el conjunto de Funes, también la agresividad del encuentro. Stoichkov volvía a marcar, también en posición ilegal después de que se fuera el balón de Luismi Cruz sobre la línea de fondo.

Arcediano Monescillo empezaba a inclinar todas las decisiones hacia el mismo lado -sigue el Málaga CF sin ganar con él-, mientras que el conjunto coruñés seguía. Ahora era Mulattieri el que fallaba con todo a favor después de una gran jugada de Mario Soriano. No tardó más Funes para empezar a tocar piezas. La primera fue la de Ochoa para dar entrada a Dorrio. La perdía el extremo vasco y Rafita tenía que salvar de inmediato un balón sobre la línea. Acariciaba Altimira el palo. Una detrás de otra.

Todo era de un único color, pero llegaban varios avisos por los que vestían de negro. Izan condujo una contra de cuatro del Málaga CF contra dos rivales. Decidió mal y a Joaquín se le quedó detrás, aunque el malagueño la envió al larguero varios segundos después. Sin embargo, el peso estaba inclinado. Y Mulattieri, que se aprovechó de la impasividad de Montero, sacó la zurda para marcar el 1-0.

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Reacción de Niño

De una tacada, se marcharon Larrubia, Juanpe e Izan Merino -amonestado y sancionado de cara al próximo encuentro- para dar entrada a Niño, Rafa Rodríguez y Ramón, de vuelta al césped más de un año después. Pues solo un par de jugadas después, el Málaga CF siguió sacándole rédito al balón parado esta semana. Puso un saque de esquina Dorrio y remató Niño con el interior de su bota derecha para poner el 1-1.

Funes puso en el campo a Víctor por Puga para cerrar el encuentro. Estaba siendo una batalla preciosa. Se les fue a Dorrio y a Chupe una contra, también a Soriano una ocasión clara despejada por Montero. Ahí acabaron las aspiraciones y el oxígeno de todo.

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Ahora toca volver a Málaga y descansar para encarar el próximo Málaga CF-UD Las Palmas. Mucho ojo, sin Dani Lorenzo, ni Dotor ni tampoco Izan Merino. Antes, un respiro más que necesario después de la primera batalla por el ascenso.