Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Deportivo

El Málaga CF sacó un punto valioso de su paso por Riazor contra el Deportivo de La Coruña en una batalla preciosa por el ascenso a Primera División (1-1). Se adelantó Mulattieri y empató Adrián Niño. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) Había fallado en el primer gol de Stoichkov que no valió, pero se repuso con un recital espectacular. La cuenta del Dépor pudo ser mayor. Montero le dejó vendido en el tanto de Mulattieri.

Puga (6) Desfondado. Le limitó una tarjeta amarilla. No estuvo muy fino en ataque, pero sí en defensa, conteniendo los numerosos intentos del rival por su banda.

Murillo (9) Capitán general. En anticipación, al corte, en juego aéreo... Espectacular partido, jerarquía plena en un día señalado. Fundamental. Ha sumado dos amarillas en una semana.

Javi Montero (4) No puede defender con la mirada en el gol de Mulattieri, le deja pensar y actuar, muy lento. En todo lo demás estuvo correcto, conteniendo la defensa y despejando multitud de balones.

Rafita (7) Empezó en izquierda y terminó en derecha. Mucho mejor que en Andorra. La tomó el arbitraje con él, poco respeto en los duelos físicos. Se tuvo que centrar en la defensa y dejar la banda para Joaquín en ataque.

Izan Merino (6) No estará contra Las Palmas por una amarilla demasiado evitable, un empujón. Tiene que rebajar revoluciones en estas citas. Con Juanpe, adelantó su posición, físico más arriba para poner en apuros la salida del balón rival.

Juanpe (7) Esta versión sí puede tener muchos minutos en el Málaga CF. Algún pase defectuoso pudo salirle caro al equipo, pero hizo jugar a sus compañeros cuando pudo, buscando las mejores decisiones y no solo las más fáciles.

David Larrubia (4) Desaparecido en ataque. Vigilado en la banda derecha y, a la que estuvo solo, no acertó casi ningún regate. También perdió gran cantidad de balones. Siempre trabajador atrás. Podrá descansar esta semana para recuperar su mejor versión.

Joaquín (7) Un puñal por la banda. Tuvo un derechazo al larguero. Buscó siempre el disparo de cara a puerta más que el pase. El más inspirado de los de arriba en un día tan importante.

Ochoa (4) No tuvo su su mejor titularidad. Dejó algún destello de talento, pero perdió innumerables balones que permitieron al rival salir a la contra. Sin demasiado diente para morder.

Chupe (7) No entró en contacto con el balón salvo un disparo en la salida de un córner, pero fue un dolor de cabeza para los centrales. El árbitro ignoró todos los agarrones y las faltas que sufrió. Tapó un remate del Dépor al final.

Suplentes

Dorrio (7) Otra asistencia y ya van dos esta semana. Un revulsivo vital desde el banquillo que suma puntos.

Rafa Rodríguez (5) Actuó como pivote. Mejor en la salida del balón que en apretar al rival.

Ramón (6) La mejor noticia del encuentro, de vuelta al césped un año después de su grave lesión de rodilla. Le necesita el equipo con su liderazgo sobre el terreno de juego.

Niño (8) El interior de su pie derecho vale un punto. Entró con mucha hambre desde el banquillo, se compenetró con Chupe en doble punta.