El centro del campo del Málaga CF se queda en cuadro: las opciones de Funes ante Las Palmas

Salvado el primer escollo del Deportivo de La Coruña y con el average a favor, el Málaga CF ya pone todas sus miras en el siguiente reto: la UD Las Palmas. El equipo blanquiazul regresará el próximo sábado a La Rosaleda contra un rival directo y un gran problema a resolver como es el centro del campo. No solo dificulta el calendario el nivel de los rivales, sino ahora también las sensaciones y las lesiones.

La construcción y el encaje de la sala de máquinas son una de las razones que explican por qué el Málaga CF ha llegado a estas alturas de temporada siendo un candidato real por el ascenso directo. Izan Merino, Dani Lorenzo y Carlos Dotor han formado un triángulo que ha puesto a funcionar al mejor nivel a sus compañeros y el futuro inmediato no es sencillo porque existe la posibilidad real de que ninguno pueda estar presente en esta jornada 35.

Carlos Dotor es el único que podría llegar al sábado. / Málaga CF

Sancionados y lesión

Las ausencias de los dos malagueños están confirmadas. Los dos cumplirán sanción por el ciclo de tarjetas amarillas después de recibir una cartulina en Riazor. Izan la sufrió en un encontronazo con un jugador del Deportivo, mientras que el marbellí la forzó desde el banquillo sin pisar un segundo el césped coruñés.

De hecho, esa fue la única razón por la que Dani Lorenzo estuvo en convocatoria. El marbellí sufre una lesión en el sóleo y tiró de picardía para que el castigo de esa quinta amarilla no le pille en un buen estado físico. Las pruebas médicas determinarán cuánto tiempo se va a perder en este importantísimo mes de abril, pero lo cierto es que apunta a ser algo más que Las Palmas. Funes, mientras tanto, prefiere ser cauto.

A partir de ahí, existe un hilo de esperanza al que aferrarse. Carlos Dotor se ha perdido los tres últimos encuentros -tres empates- por una lesión en el hombro que sufrió ante el Cádiz. Ni siquiera viajó con el equipo esta semana y el objetivo es acelerar la recuperación, siempre que las condiciones físicas lo permitan, para que al menos pueda estar disponible en la jornada 35, bien de inicio o bien desde el banquillo. Solo la evolución de la semana marcará su convocatoria.

Situación inédita

Lo cierto es que Funes se enfrenta a una situación inédita. El Málaga CF siempre ha contado con al menos uno de los tres centrocampistas más utilizados. De hecho, Izan Merino ha jugado los 20 partidos de LaLiga Hypermotion que suma el técnico de Loja desde su llegada al banquillo del primer equipo. Dotor se perdió, al margen de la lesión, uno por sanción y Dani Lorenzo también se perdió únicamente el del Sporting por unas molestias en los isquiotibiales.

Pocas piezas de recambio

Así que toca mirar inmediatamente al banquillo para buscar tres soluciones. Hay una que parece clara como es Juanpe. El gaditano ya se encargó de sustituir al marbellí en Riazor y protagonizó un gran partido, con y sin balón, después de muchos encuentros sin continuidad sobre el terreno de jugo. Este curso ya ha demostrado que si encuentra regularidad en su fútbol, puede ser una pieza de valor en el tramo final.

Juanpe compartió muy buenos minutos junto a Izan Merino en Riazor. / LaLiga

Algo peor aprovechó la titularidad Ochoa. Venía de entrenar poco con el equipo después de su experiencia internacional con Irlanda sub-21. Perdió numerosos balones y no llegó a encontrar espacios entre líneas ni cerca de Chupe. No obstante, parece un candidato claro a salir de inicio en La Rosaleda. El tercer nombre es el de Rafa Rodríguez en la posición de pivote, más atrasado que en los últimos encuentros.

Más problemas habrás para sustituirlos. Brasanac, que pasó por quirófano para superar su lesión de rodilla, llegó a calentar este sábado a Riazor, pero no jugó. Sí lo hizo Ramón, al que hay que mimar especialmente después de su vuelta un año y un mes después su grave lesión del ligamento cruzado. A partir de ahí, no sería de extrañar poder ver a Larrubia más centrado dejando la banda a Dorrio o Lobete.

Una semana de trabajo

Habrá que ver cuáles son las decisiones que toma Funes por el camino. Queda toda una semana de trabajo hasta el sábado. Mientras, todos los ojos apuntarán a Dotor y a una recuperación que puede ser el único alivio ante un centro del campo que perdería a sus tres grandes referencias.