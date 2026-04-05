El Málaga CF, alcanzado por Las Palmas y Burgos

Las remontadas de Almería y Las Palmas, este domingo, respectivamente ante Leganés (2-1) y Huesca (2-1), dejan la jornada 34 resuelta para los intereses del Málaga CF. La primera lectura depara que el fin de semana ha permitido a los insulares y al Burgos igualar los 57 puntos que ya suman los de Funes, después del empate a uno en Riazor.

La tarde dominical deparó además que el líder, el Racing de Santander, encajara hasta seis dianas después de ponerse, como los malaguistas, con un 0-2 inicial en Andorra. El choque acabó con 6-2, lo que supone la tercera derrota de los cántabros en las últimas cuatro jornadas. Así quedan ahora con apenas un punto de renta, 62 por 61, sobre el cuadro almeriense. Y el Deportivo es ahora tercero, a dos puntos.

Quinta plaza

En la lucha por la cuarta posición hay como indicábamos un triple empate. La diferencia de goles sitúa a Las Palmas por delante del Málaga CF, quinto en este momento, y del Burgos, sexto. Ahí se cierran las posiciones de play off en la lucha por el ascenso. A tres puntos queda el Castellón, que este lunes cerrará la jornada recibiendo al Granada desde las siete de la tarde.

La situación clasificatoria añade aún más emoción al encuentro del próximo sábado 11 en La Rosaleda. Los de Funes recibirán a Las Palmas a partir de las 18.30 horas y a esa hora ya conocerán el resultado del Burgos, que se mide en casa al Sporting de Gijón, justo en la anterior franja horaria.

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Liderato en juego

No obstante, el encuentro más esperado de la jornada se celebrará al día siguiente, el domingo 12, en el Sardinero. Porque la UD Almería visita al líder con mucho más de tres puntos en juego. Los andaluces van a poner a prueba la mala racha del Racing y captarán la atención de toda la categoría.