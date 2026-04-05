LaLiga Hypermotion | Jornada 34
La vuelta de Ramón con el Málaga CF, un año y un mes después
El pulmón de Órgiva disfrutó en Riazor de sus primeros minutos desde la grave lesión que el 1 de marzo de 2025 sufrió en Almería
De las muchas conclusiones positivas del empate del Málaga CF en Riazor, una de las más importantes fue la destacada vuelta de Ramón Enríquez. El capitán nacido en la localidad granadina de Órgiva gozó de sus primeros minutos desde la grave lesión que sufrió el 1 de marzo del pasado año en el feudo de la UD Almería. Se le vio con ganas, como él mismo indicó después, y a los ojos del propio Funes, su regreso puede ser determinante para la recta final de esta campaña.
Recordemos que hace ya un año y un mes se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, con afección del menisco externo, por lo que tuvo que ser intervenido dos semanas más tarde. El granadino abandonaba el terreno antes de la primera media hora de juego, en un derbi andaluz en el que los malaguistas igualaron a domicilio dos dianas en contra.
Sin prisas
Juanfran Funes fue contundente este sábado respecto a lo que supone su vuelta: «La vuelta de Ramón es una grandísima noticia. Nos hemos alegrado muchísimo. Estaba haciendo grandísimos entrenos. Pero tenemos que medir la competición con él, pero ya hemos visto en un escenario tan exigente lo que va a aportar», matizó.
Ramón volvió nada más marcar el Deportivo y pudo celebrar sobre el césped el empate de Niño. Luego fue uno de los pilares en la defensa de esa igualada, con un conjunto gallego volcado en la búsqueda del 2-1. Analizó más tarde su contribución: «Ha sido en lo personal un día muy bonito, que voy a recordar durante mucho tiempo. Es muy especial por volver con los compañeros a vivir esas sensaciones dentro del campo. Por suerte ya estoy aquí en la parte importante de la temporada, y con muchas ganas de afrontarla», argumentó en zona mixta.
Sueño compartido
Reconoció que fue un encuentro complicado, «de mucha ida y vuelta. Personalmente, yo me he visto bien, físicamente, volviendo a coger sensaciones. Es el principio y a seguir sumando», expresó. Y quiso lanzar un mensaje a toda la afición: «Darle las gracias a todos los que han confiado en mí, a los que han estado ahí. Y que estén tranquilos, que mi sueño es el mismo que el de todos y que voy a trabajar para recompensarlo».
Incidió en el trabajo realizado, en el suyo y en el de los fisios y preparadores. «Me he acordado de mis allegados. De mi pareja, mi familia y amigos. Es bonito ver la emoción de la gente, de mis compañeros y solo puedo dar las gracias», alegó en zona mixta nada más concluir uno de los choques más esperados de la jornada en LaLiga Hypermotion.
- Muere el matador de toros Ricardo Ortiz tras ser embestido por un toro en los corrales de La Malagueta
- Casas 'lego', una alternativa de vivienda que ya tiene éxito en Málaga
- El restaurante de Torre del Mar con pescadería propia donde comer pescado fresco por pocos euros: 'Lo descubrimos por casualidad y nos alegró el día
- Dos médicos de Málaga, entre los 50 mejores de la sanidad privada en España
- Horarios e itinerarios del Domingo de Resurrección en la Semana Santa de Málaga 2026
- Deportivo de La Coruña - Málaga CF: El inicio del Tourmalet
- Todo el mundo la ha escuchado, pero pocos saben lo que dice realmente: la verdadera letra e historia del ‘Novio de la Muerte’ de la Legión
- Horario y dónde ver por televisión el Deportivo de La Coruña - Málaga CF