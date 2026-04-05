La vuelta de Ramón con el Málaga CF, un año y un mes después

De las muchas conclusiones positivas del empate del Málaga CF en Riazor, una de las más importantes fue la destacada vuelta de Ramón Enríquez. El capitán nacido en la localidad granadina de Órgiva gozó de sus primeros minutos desde la grave lesión que sufrió el 1 de marzo del pasado año en el feudo de la UD Almería. Se le vio con ganas, como él mismo indicó después, y a los ojos del propio Funes, su regreso puede ser determinante para la recta final de esta campaña.

Recordemos que hace ya un año y un mes se rompía el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, con afección del menisco externo, por lo que tuvo que ser intervenido dos semanas más tarde. El granadino abandonaba el terreno antes de la primera media hora de juego, en un derbi andaluz en el que los malaguistas igualaron a domicilio dos dianas en contra.

Sin prisas

Juanfran Funes fue contundente este sábado respecto a lo que supone su vuelta: «La vuelta de Ramón es una grandísima noticia. Nos hemos alegrado muchísimo. Estaba haciendo grandísimos entrenos. Pero tenemos que medir la competición con él, pero ya hemos visto en un escenario tan exigente lo que va a aportar», matizó.

Ramón volvió nada más marcar el Deportivo y pudo celebrar sobre el césped el empate de Niño. Luego fue uno de los pilares en la defensa de esa igualada, con un conjunto gallego volcado en la búsqueda del 2-1. Analizó más tarde su contribución: «Ha sido en lo personal un día muy bonito, que voy a recordar durante mucho tiempo. Es muy especial por volver con los compañeros a vivir esas sensaciones dentro del campo. Por suerte ya estoy aquí en la parte importante de la temporada, y con muchas ganas de afrontarla», argumentó en zona mixta.

Ramón vuelve al césped en un momento trascendental para el Málaga CF. / Málaga CF

Sueño compartido

Reconoció que fue un encuentro complicado, «de mucha ida y vuelta. Personalmente, yo me he visto bien, físicamente, volviendo a coger sensaciones. Es el principio y a seguir sumando», expresó. Y quiso lanzar un mensaje a toda la afición: «Darle las gracias a todos los que han confiado en mí, a los que han estado ahí. Y que estén tranquilos, que mi sueño es el mismo que el de todos y que voy a trabajar para recompensarlo».

Noticias relacionadas

Incidió en el trabajo realizado, en el suyo y en el de los fisios y preparadores. «Me he acordado de mis allegados. De mi pareja, mi familia y amigos. Es bonito ver la emoción de la gente, de mis compañeros y solo puedo dar las gracias», alegó en zona mixta nada más concluir uno de los choques más esperados de la jornada en LaLiga Hypermotion.