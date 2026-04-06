El Málaga CF regresa al trabajo con Dotor como nota positiva

El Málaga CF ha reiniciado este lunes por la tarde el trabajo en la Costa del Sol tras encadenar tres partidos de alta exigencia en poco más de una semana, todos ellos resueltos con empate. El conjunto dirigido por Funes ya centra su atención en el próximo compromiso en casa ante la UD Las Palmas, previsto para el sábado a las 18.30 horas. La primera sesión, llevada a cabo en el Anexo de La Rosaleda dejó una buena noticia, la reintegración progresiva de Carlos Dotor.

Carlos Dotor, antes del partido ante el Al-Wakrah. / Málaga CF

Dani Lorenzo pendiente de pruebas médicas

El entrenamiento combinó trabajo físico inicial con una amplia carga de ejercicios técnicos con balón, marcando así el regreso progresivo a la rutina habitual que continuará durante el resto de la semana en horario matinal. En el apartado positivo, destacó la reincorporación progresiva de Dotor, cuya evolución será clave ante la baja de Dani Lorenzo, pendiente de pruebas médicas.

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La sesión de trabajo tuvo varias ausencias. Entre ellas las de Chupete, Larrubia y Puga por gestión de cargas, mientras que otros jugadores habituales como Joaquín, Murillo, Montero, Izan Merino y Rafita hicieron trabajo parcial. Por su parte, Haitam, Luismi y Pastor continúan al margen del grupo, mientras el resto de la plantilla se ejercitó con normalidad a las órdenes del técnico de Loja. Lo que signifia que Einar Galilea sigue avanzando en su recuperación.