Horario confirmado del Málaga CF - CD Castellón en La Rosaleda

LaLiga anunció este lunes las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 37, el esprint final de Segunda División. El Málaga CF se estará jugando entonces el ascenso, vía directa o play off, a Primera y lo hará ese fin de semana con un encuentro frente al CD Castellón (sábado 25 de abril, 21.00 horas).

El conjunto blanquiazul sigue enfocado. Los de Juanfran Funes llegan de una Semana Santa en la que han encadenado tres empates, dos de ellos a domicilio. Este próximo sábado 11 de abril vuelven a una La Rosaleda que les espera con intención de ser una caldera. Lo harán ante la UD Las Palmas, rival directo en la tabla, al igual que el CD Castellón siguiente visitante del templo malagueño (2-1 en Castalia). Entremedias, otro de la zona noble, la UD Almería recibirá a los de Martiricos.

Próximos partidos

Jornada 35. MÁLAGA CF - UD Las Palmas. Sábado 11 de abril, 18.30 horas.

Jornada 36. UD Almería - MÁLAGA CF. Domingo 19 de abril, 21.00 horas.

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Jornada 37. MÁLAGA CF - CD Castellón. Sábado 25 de abril, 21.00 horas.