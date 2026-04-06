La Rosaleda roza el lleno para el Málaga CF-Las Palmas a seis días del choque

Momento clave para LaLiga Hypermotion y el Málaga CF. La zona noble está caliente, el ascenso directo y el play off se encuentran muy solicitados por diversas "novias". Cada jornada se vuelve aún más interesante y la afición blanquiazul no está queriendo desaprovechar la oportunidad de apoyar a los suyos ante un rival directo como Las Palmas. A falta todavía de seis días, las gradas del templo malagueño están amenazando el "sold out". Por ahora, menos de 150 tickets para el encuentro de este sábado a las 18:30 horas.

Rival directo

El Málaga CF encadena tres empates. La Semana Santa no le ha terminado de caer en gracia a los de Juanfran Funes. La inauguraron con tablas a cero, primera vez sin ver portería desde que el técnico de Loja está al frente, ante el CD Leganés. Tras esto, dos salidas que se resolvieron, aunque encontrando puntería, de la misma forma, 3-3- en Andorra y 1-1 en Riazor. Resultados que han mostrado la realidad de la 'Hypertensiones'. En 57 puntos se han establecido los de Martiricos, los mismos que su próximo rival.

Hay triple empate de puntos entre la cuarta y la sexta posición. La emoción estará servida en la jornada 35 ya que, además del duelo directo que ocurrirá en La Rosaleda, la franja horaria anterior habrá facilitado el resultado de los burgaleses, que se miden en casa al Sporting de Gijón.

Varias zonas agotadas

Por ahora, solo quedan en la página web del club boquerón algo más de 100 entradas disponibles. El anillo inferior cubierto, los palcos en tribuna VIP y la zona VIP presidencial ya marcan el "agotadas". Mientras que en el resto de sectores, que van desde los 38 a los 85 euros, la cosa no pinta muy diferente.

Restan cuatro partidos en La Rosaleda

La afición blanquiazul, envuelta en ilusión, podrá disfrutar de los suyos cuatro veces más en temporada regular. Además, Las Palmas, el Castellón (26 de abril), Sporting de Gijón (10 de mayo) y Racing de Santander (24/05) también tienen que pisar tierras costasoleñas. El "Tourmalet" de este tramo final aprieta, tres de los mencionados pelean con los de Funes por el ascenso.

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Los jugadores celebran con la afición la victoria en La Rosaleda frente al Burgos. / Álex Zea

El play off en juego

Hay plan claro el próximo sábado 11 de abril en Málaga. A las 18.30 horas habrá cita con la ilusión de mantenerse firmemente en la lucha por los puestos cotizados, además de por volver a la senda del triunfo tras tres empates. Ambiente prometedor en La Rosaleda, seguro que también sobre el césped.