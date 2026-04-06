Clasificación Liga Hypermotion
La jornada 34 deja al Málaga CF en un cuádruple empate a 57 puntos que aprieta la zona de play off
El Castellón ganó 3-2 al Granada en el duelo de este lunes y sitúa fuera de la zona de ascenso al Burgos, con los mismos puntos que los de Funes, que ahora son sextos
El Málaga CF ha trabajado este lunes con un ojo puesto en lo que sucediese en el duelo, todavía correspondiente a la jornada 34, entre el CD Castellón y el Granada. Tras un fin de semana intenso en LaLiga Hypermotion, en la que se ha dado el tercer empate consecutivo de los de Juanfran Funes, los blanquiazules ya conocen como queda actualmente su panorama y el de sus cercanos en la clasificación. El conjunto de Martiricos es sexto, con 57 puntos, los mismos que tienen el cuarto, el quinto y el séptimo.
Un cuádruple empate que encabeza Las Palmas, seguido por el Castellón y por los de los de Martiricos, mientras que el Burgos se queda fuera de la zona de ascenso ahora mismo.
El ascenso directo, a 4 puntos
En la cumbre se mantiene el Racing de Santander, pero ya nada tranquilo. Los cántabros encajaron seis goles de un FC Andorra que remontó el 0-2 inicial, lo que supuso la tercera derrota del líder en las últimas cuatro jornadas. Sus 62 puntos les separan por la mínima del segundo en la tabla, la UD Almería (61). Los indálicos también dieron la vuelta a su marcador, lo hicieron en casa frente al Leganés (2-1).
Zona de play off
El Deportivo de La Coruña, con su +1 conseguido ante el Málaga CF está en tercera posición (60). Las Palmas (57), próximo rival de los malagueños, cumplieron ante el Huesca, también con remontada incluida (2-1). Junto a los insulares, el conjunto boquerón (6º) y el Burgos CF (7º) y, tras ganar este lunes al Granada, ahora también el CD Castellón (5º).
Próximo rival
En la fase regular de la competición doméstica restan siete jornadas para llegar a su fin. La próxima fecha devuelve al Málaga CF a La Rosaleda, que le espera con un lleno ante un rival directo como La Palmas. Este sábado a partir de las 18.30 horas el esférico empezará a rodar en el templo malagueño. A esa hora, los de Funes ya conocerán el resultado del Burgos, que recibe al Sporting de Gijón en la franja horaria previa. No obstante, la mirada también se dirigirá al Mirandés-Castellón del domingo (18.30 horas) y al duelo ente los dos equipos que encabezan la tabla, el Racing de Santander y el Almería, que cerrará el fin de semana a las 21.00 horas.
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