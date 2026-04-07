Dani Lorenzo sigue a la espera de las pruebas médicas en el sóleo

El Málaga CF volvió este martes a los entrenamientos cargado de noticias y de incertidumbre en el momento más importante de la temporada. El equipo ya prepara el partido frente a la UD Las Palmas con muchos agujeros que tapar. Al de Dani Lorenzo, además de la sanción de Izan Merino, se ha sumado también la lesión de David Larrubia y la papeleta de Funes es importante para elaborar un nuevo plan.

Ni Dani Lorenzo ni Larrubia

Era importante volver a la Costa del Sol para la expedición después de una semana lejos de casa para someter al centrocampista marbellí a pruebas médicas. No obstante, los resultados de esa lesión en el sóleo van a tener que esperar más de lo previsto. Dani Lorenzo sigue al margen del grupo, aunque su disponibilidad de cara al sábado en La Rosaleda ya está descartada para cumplir ciclo de tarjetas.

El último en sumarse ha sido Larrubia por una fractura del escafoides del pie izquierdo. Como su compañero y amigo, los tiempos son especialmente delicados en su recuperación. Además, viene jugando infiltrado desde el partido contra el Cádiz y habrá que decidir cómo se afrontan los próximos encuentros. Por el momento, tampoco está entrenando con el grupo.

Dotor sigue sumando entrenamientos en su recuperación. / Málaga CF

Dotor sigue sobre el césped

La única buena noticia a la que pueden aferrarse el equipo y la afición es Carlos Dotor. El madrileño sumó el segundo entrenamiento de la semana después de su lesión en el hombro contra el Cádiz. Se perdió los tres empates y, ante de la fractura total que va a vivir el centro del campo frente a Las Palmas, acelera su recuperación para poder jugar en La Rosaleda, bien como titular o desde el banquillo.

Así que esta es la difícil situación con la que el Málaga CF va a afrontar una semana trascendental. De fondo, un lleno en Martiricos y muy presente el encaje de piezas sobre el césped. Al menos, el equipo ya trabajó con el grupo al completo pensando en lo que está por venir. Toca desempatar esa travesía de 57 puntos en el play off con los jugadores que haya disponibles.