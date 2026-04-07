Dotor y Galilea se apuntan al Málaga CF - UD Las Palmas

Entre tanta preocupación e incógnitas para el Málaga CF en esas últimas nueve jornadas de LaLiga Hypermotion, con numerosos cruces directos antes rivales que se juegan también el ascenso directo o el play off, hay dos nombres que devuelven la luz al final del túnel en Martiricos: Carlos Dotor y Einar Galilea. Los dos jugadores, lesionados en las últimas semanas, entrenaron con el grupo este martes y pueden volver a la convocatoria contra la UD Las Palmas.

Imagen del entrenamiento de este martes en el Málaga CF. / Álex Zea

Dotor y Galilea

El caso más significativo es el del centrocampista madrileño. Se tuvo que retirar del encuentro frente al Cádiz por subluxación acromioclavicular G-II del hombro. A partir de ahí, no estuvo presente en ninguno de los tres empates y su nombre es prácticamente una obligación de cara a este sábado. Sin Izan Merino ni Dani Lorenzo, es el único superviviente del centro del campo titular, aunque el esfuerzo es importante para estar disponible físicamente. Por el momento, su reincorporación es progresiva.

Más tiempo lleva sin jugar el central vasco, aunque ya con normalidad en el grupo. Pese a las previsiones, el Málaga CF anunció el 26 de febrero una lesión miotendinosa en los isquiotibiales de la pierna izquierda de Galilea. Tenía un hueco garantizado junto a Murillo, aunque ahora es Montero el que se ha consolidado en ese puesto de la zaga. No obstante, la vuelta de Einar es fundamental para poder rotar en estas nueve jornadas en las que se va a jugar el equipo todas sus aspiraciones.

Enfermería

Esto es todo lo que le queda al Málaga CF en la enfermería antes de poder recuperar a Larrubia y a Dani Lorenzo, uno por una fractura del escafoides del pie izquierdo y otro por una lesión en el sóleo. El problema son los tiempos, desconocidos por la delicadeza de ambas lesiones. Si las pruebas confirman lo del marbellí, es alrededor de un mes lo que va a estar fuera. El extremo, sin embargo, irá analizando semana a semana después de jugar con infiltraciones. Tampoco estarán Haitam, Luismi y Pastor -sin ficha-.

Es el complejo estado para Funes en este tramo final. Al menos, ya tiene a todos los laterales dispuestos y Ramón jugó sus primeros minutos en Riazor un año y un mes después. El encaje de piezas es muy importante, aún más difíciles por todas las sensaciones, con la UD Las Palmas como segundo escollo a superar.