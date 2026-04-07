"Error claro, obvio y manifiesto" define el CTA el penalti no señalado sobre Chupe en el Dépor - Málaga CF

"Error claro, obvio y manifiesto". Así define el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en el programa Tiempo de Revisión el penalti sobre Chupe que bien podría haber cambiado el rumbo del Deportivo de La Coruña - Málaga CF. Chupe sufrió una embestida en área local de Riazor y tanto el colegiado Arcediano Monescillo como Caparrós Hernández desde el VAR se lavaron inmediatamente las manos.

Corría el minuto 77, entre el gol de Mulattieri y el posterior de Adrián Niño para empatar, cuando entre Ximo Navarro y Noubi se llevaban por delante a Chupe al filo del área pequeña. Ni el colegiado -con el que los de Funes no saben lo que es ganar- ni tampoco el videoarbitraje consideraron la acción como pena máxima y ahora el CTA rectifica.

Explicación

"Para que la acción sea penalti, debe cumplirse una o dos de estas circunstancias: que el contacto posterior del defendor, tras jugar el balón sea temerario o con uso de fuerza excesiva; o bien que ese contacto que provoca el derribo del atacante impida a este continuar disputando o controlando el balón", relata el CTA en un inicio.

"En este caso se da la segunda circunstancia al quedar el balón a distancia de poder ser jugado por el jugador del Málaga CF. Es por ello que para el CTA la decisión de campo no fue correcta y se debió sancionar la acción con penalti. El VAR debió intervenir por las razones expuestas y ser clara la causa del derribo, siendo por tanto un error claro, obvio y manifiesto del árbitro en el campo", culmina.

Si pudo haber cambiado el resultado del partido, apenas es cuestión de la imaginación. Lo que sí confirma es que el Málaga CF, cuanto menos, debió haber tenido un penalti.