Golpe muy duro para el Málaga CF: una lesión también aparta a Larrubia

Golpe durísimo para las ilusiones del Málaga CF en el momento más importante de la temporada. Juanfran Funes no va a poder contar con David Larrubia ni este sábado contra la UD Las Palmas ni tampoco en otros duelos directos por el ascenso directo y/o el play off. El malagueño sufre una fractura del escafoides del pie izquierdo y ha llegado la hora de parar.

Lesión trascendental

El sóleo de Dani Lorenzo y ahora el pie del capitán general blanquiazul. Según adelantó Málaga Hoy y pudo confirmar este periódico, Larrubia se perderá los próximos encuentros después de una lesión que arrastra desde el encuentro contra el Cádiz. De hecho, ha intentado forzar en estos últimos partidos y explica bastante el bajón de rendimiento que atraviesa un futbolista que, ya de por sí, es de los que más entradas sufre en toda la categoría.

Larrubia estaba siendo uno de los mejores jugadores del Málaga CF. / LaLiga

Lo cierto es que los tiempos vuelven a ir a la contra de los intereses del club de Martiricos, en cuanto a la entidad de los rivales y también de la incertidumbre. Se va a perder seguro el encuentro contra la UD Las Palmas, pero lo que queda con UD Almería, Castellón y Eibar va a ser cuestión de análisis pormenorizado porque los tiempos no están seguros a la espera de un resultado definitivo en las pruebas médicas. Cuatro rivales muy directos para acabar al final de la temporada regular entre los seis primeros para buscar el camino de vuelta a Primera División.

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Una situación inédita

¿Cómo es este Málaga CF sin su '10'? Pues es una circunstancia que no se había dado en toda la temporada. El extremo del barrio de La Luz ha disputado todos los partidos del curso en Segunda División. De hecho, apenas fue suplente el Miércoles Santo frente al Andorra con 22 minutos de juego. El resto siempre fue titular y lideró al equipo coon los mejores números de su carrera: nueve goles y cuatro asistencias.