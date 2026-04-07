Malestar en la afición de Las Palmas por el bajo número de entradas visitantes en La Rosaleda

El Málaga CF - UD Las Palmas ha empezado a disputarse mucho antes del pitido inicial sábado. Hay mucho en juego en ese empate a 57 puntos que mantienen ambos equipos. El ganador puede dar un salto adelante muy importante y las aficiones van a tener un papel fundamental. La Rosaleda va a colgar el 'no hay billetes' antes del fin de semana y en Gran Canaria hay malestar por el número de entradas cedidas.

Lleno en La Rosaleda

Martiricos va a llenarse otra jornada más. Viene de su mejor entrada de la temporada contra el Leganés y camina a revalidar la cifra. La única amenaza puede ser la lluvia, pero ante los problemas de lesiones y sanciones en la plantilla, el papel que debe jugar el estadio blanquiazul debe ser de sumar de tres en tres. El vivo ejemplo lo experimentó el Málaga CF el pasado Sábado Santo en Riazor, esta vez tiene que ser a favor.

La situación contraria se respira en las islas. El club blanquiazul les ha cedido un total de 300 entradas para la zona de visitante del partido de la jornada 35 de LaLiga Hypermotion. Duraron a la venta en la página web canaria apenas dos minutos en una declaración de intenciones de la intención por venir a Málaga. Favorece que sea a las 18.30 horas y también el primero de los dos días del fin de semana.

El Málaga CF firmó ante el Leganés su mejor entrada de la temporada. / Gregorio Marrero

Malestar en las islas

Sin embargo, hay un serio malestar porque son 300 las localidades que apenas se han cedido (21,75 euros cada una). Desde la afición canaria lo consideran insuficiente para un estadio que supera ligeramente la capacidad de 30.000 personas. Sin embargo, es la bendita realidad que vive el Málaga CF. Con más de 26.000 abonados y una larga lista de partidos que rozan el lleno, conseguir un asiento en Martiricos es una odisea para cualquier persona, lleve el color que lleve.

De hecho, esas mismas 300 entradas son las mismas que lleva recibiendo el Málaga CF en muchos sus desplazamientos. Por ejemplo, en el derbi andaluz frente al Cádiz. No obstante, las imágenes a las que acostumbra la afición blanquiazul viene de la compra de otros asientos que van más allá de la zona visitante y que permiten tener representación a lo largo y ancho del estadio.

Más que 300 representantes

Es el mismo proceso que va a llevar el público canario. Al margen de esas 300 entradas visitantes, también están adquiriendo otros asientos de La Rosaleda. Una tarea complicada, ya que son menos de 50 entradas las que quedan a la venta con toda una semana por delante hasta la celebración del encuentro. A excepción de que muchos abonados liberen su asiento, ese número no va a parar de bajar y a obligar a rascarse el bolsillo a los que quieran acudir.

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Pese a todo, se avecina un gran ambiente y un partidazo. Los dos equipos necesitan los tres tantos para romper ese cuádruple empate a 57 puntos que mantienen Las Palmas, Castellón, Málaga CF y Burgos, y continuar el camino triunfal hacia el ascenso directo por el que todos pelean.